Ad Artemare Club si parla di 'Incidenti in mare, prevenzione e normativa applicabile'

Monte Argentario: Ad Artemare Club nella sede dell’Associazione nel Corso antico di Porto Santo Stefano, venerdì 20 agosto alle ore 19 si parla di “Incidenti in mare - Prevenzione e normativa applicabile” un workshop con gli interventi dell’ avvocato Gianluca Sposato presidente dell’Associazione Difesa Infortuni Stradali e Malasanità, dell’avvocato Fabrizio Rossi coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e del comandante Daniele Busetto presidente Artemare Club, evento a inviti con le regole anticovid.

Nell’occasione saranno ricordati i fatti dei recenti sinistri marittimi in Italia di imbarcazioni da diporto con vittime e danni, i

dati riportati nell’ultimo rapporto del MIT studio che contiene l’analisi delle dinamiche e delle cause più frequenti degli incidenti

occorsi nelle acque territoriali nazionali e in quelle ad esse limitrofe, le criticità della aree costiere e dei porti della Costa d’Argento, ma anche della nuova inchiesta parlamentare per la tragedia del Moby Prince e il caso dei due marò italiani ancora aperto presso la Procura di Roma.

Infine l’appello di Artemare Club per un Ministero del Mare, della necessità di ridare all’economia del mare italiana una governance appropriata che tenga conto delle sue specificità ed enormi potenzialità, esigenza espressa da categorie e associazioni dell’universo marittimo, tutte concordi nel ritenere indispensabile il ritorno a un faro istituzionale, un punto di riferimento verso cui far convergere le problematiche e le esigenze complessive di un mondo da troppo tempo trascurato, considerando quanto sia rilevante la voce mare nell’apparato produttivo, nell’economia e nella cultura di una penisola legata a doppio filo con la sua vocazione marittima, con i suoi 7500 chilometri di coste e dei suoi di approdi tra porti commerciali, scali industriali e marine turistiche tra le più rinomate nel mondo.