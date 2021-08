‘Sogni d’Ora’, festival delle arti per bambini di tutte le età

Appuntamento dedicato a grandi e piccini tra laboratori artistici, spettacoli, concerti e letture animate nel centro storico di Arcidosso.

Marini: “cartellone per tutti, per i sogni non contano gli anni”.

Arcidosso: Si inaugura quest’anno ad Arcidosso “Sogni d’Ora. Festival delle Arti per bambini di tutte le età”. La rassegna si terrà nelle strade e nelle piazze del borgo medievale alle pendici del Monte Amiata con concerti, spettacoli teatrali, laboratori artistici e letture, dal 25 al 29 agosto. Un appuntamento dedicato a grandi e bambini, tra arte, letteratura, musica e spettacolo, con un programma di attività che saprà regalare tante emozioni. Il festival, sponsorizzato da Enel Green Power, è organizzato dal Comune di Arcidosso, Il Soffiasogni libreria per bambini e ragazzi, ChissàDove associazione culturale, il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco di Arcidosso, vuole essere un segnale di ripartenza e un incoraggiamento a ritrovare “ORA” il tempo di sognare, di sperimentare, attraverso lo stimolo creativo e il potenziale evasivo che l’arte sa offrirci.

Il Sindaco Jacopo Marini, nel presentare il programma del festival, ha tenuto a sottolineare come “questo cartellone, unico nel suo genere, è stato costruito con lo spirito di far vivere l’estate arcidossina con una proposta culturale che possa coinvolgere sia gli adulti che i bambini, visto che i sogni non hanno età. Questo evento, inoltre, si inserisce nei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna Incoronata e si collega anche ad altre popolari iniziative di fine agosto”.

IL PROGRAMMA: Leo Lionni, Claude Monet, Andy Warhol e Gek Tessaro saranno i protagonisti delle letture e dei laboratori artistici e letterari che accompagneranno i bambini a fare esperienza dell’arte tutti i pomeriggi al Parco del Pero. Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi con “C come musica” coinvolgeranno i bambini in uno spettacolo musicale al ritmo di filastrocche. Massimo Ivaldo, con lo spettacolo teatrale "Luci", tratto dall'omonimo libro edito da Edizioni Corsare, condurrà grandi e bambini, in modo giocoso e spassoso, sino all'incanto della notte, attraverso un racconto poetico e dolce. Gianluigi Capone del Teatro Verde, con il suo spettacolo “Circo in valigia”, calerà i bambini di tutte le età in un’atmosfera magica grazie alla sua poesia mimica e alle sue incredibili giocolerie.

Mercoledì 25 alle ore 21.30 alla Piazza del Castello, le famiglie saranno coinvolte nella performance teatrale coinvolgente ed immersiva di un ospite d'eccezione, Gek Tessaro, autore poliedrico che si muove tra letteratura per l'infanzia, illustrazione e teatro. Nello spettacolo "Il teatro disegnato" prenderà vita la narrazione di "IL CIRCO DELLE NUVOLE", tratto dall'omonimo albo illustrato, Lapis Edizioni. Il racconto si anima attraverso la magia della lavagna luminosa che proietta le immagini realizzate sul momento, ingigantendole. Tra illustrazioni disegnate, scenografie bizzarre e poetiche, sagome di personaggi, accompagnate dalla voce narrante e dalla musica, il libro si anima, si colora e si racconta.

Tra gli ospiti attesi per le serate alla Piazza del Castello Giovedì 26 alle ore 21.30 Giuseppe Califano proporrà un concerto al pianoforte ”Note (e storie…) da film”, un viaggio nella storia del cinema, dal punto di vista della musica e dei musicisti che con le loro colonne sonore hanno reso immortali le pellicole dei grandi cineasti di ogni tempo. Un concerto-racconto coinvolgente, con le storie inedite delle grandi coppie di registi e compositori (da Fellini e Rota a Sergio Leone ed Ennio Morricone, da Steven Spielberg-John Williams a Christopher Nolan e Hans Zimmer), gli Oscar mancati e quelli inaspettati e gli aneddoti più curiosi su come sono nate alcune delle pagine più celebri della storia della musica per immagini.

Venerdi 27, sempre alle ore 21.30, in Piazza Castello si terrà lo spettacolo teatrale “Paradiso XXXIII, la visione di Dio e la conclusione”, un viaggio con Dante nei borghi e nelle città come atlante poetico della Toscana, con Sara Donzelli, Angela Comisso e Daniele Musto.

La suggestiva piazza sotto il Castello Aldobrandesco sarà anche il palcoscenico per il concerto di Sergio Caputo, sabato 28 agosto, in trio con Fabiola Torresi al basso/cori e Alessandro Marzi alla batteria, per un concerto che vede protagonista quel repertorio che ha reso il musicista italiano uno dei più originali dei nostri tempi. Un appuntamento dalle sonorità jazzistiche e latine con quel mix di pop, jazz e poesia che da sempre contraddistingue l’autore (unico spettacolo a pagamento, ingresso 10€).

Domenica 29, festa patronale, si aprirà alle ore 11.00 con la Santa Messa in onore della Madonna Incoronata e l’esposizione della sacra effige presso la chiesa omonima. Come eventi collegati e collaterali al festival, nel capoluogo si terranno anche la festa della panzanella Aldobrandesca, dal 25 al 29 agosto presso le fonti del Poggiolo e la 46’ edizione della Marcia del Capercio, Sabato 28 agosto a partire dalle ore 14.30 dal Corso Toscana.

Per i laboratori e spettacoli pomeridiani e serali per bambini e famiglie, ad ingresso gratuito, è necessaria la PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri 3496002087 Fabiana - 3485640409 Emanuela

Per gli spettacoli per adulti del Giovedì, Venerdi e del Sabato in Piazza del Castello, anch’essi gratuiti, ad eccezione del concerto di Sergio Caputo, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai numeri: Comune di Arcidosso 3714339714 (anche WhatsApp) dal Lun-Sab 08:00-12:00/Lun-Ven 15:00-17:00 oppure Pro Loco 3667472612 Mart-Dom 9:00-12:30/16:00-19:00

Per partecipare alla Marcia del Capercio info: 3200808087

Tutte le informazioni anche sul sito www.comune.arcidosso.gr.it e http://www.prolocoarcidosso.it/ nonché sulle pagine Facebook @Comunearcidosso, @locoarcidosso, e sulle pagine Facebook e Instagram @ilsoffiasogni.libreria.bambini.albanolaziale e @associazionechissadove

DISPOSIZONI ANTI COVID. Secondo le ultime disposizioni governative (decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), l’accesso al Festival è consentito soltanto agli spettatori muniti di GREEN PASS, che deve essere mostrato per la verifica di validità al personale preposto all’accoglienza. L'obbligo è valido per tutte le persone dai 12 anni in su. All’ingresso delle attività sarà misurata la temperatura e non sarà possibile accedere con temperatura uguale o superiore ai 37.5 gradi. È obbligatorio igienizzarsi le mani e indossare la mascherina rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Tutti dli spazi di accoglienza e di lavoro, compresa la strumentazione necessaria per effettuare i laboratori, saranno sanificati per garantire la massima sicurezza.