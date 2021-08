Pubblicato il bando per un nuovo stabilimento balneare

Tra i criteri di valutazione l’accessibilità per i disabili e la qualità del progetto

Grosseto: E’ stato pubblicato dal Comune di Grosseto il bando di gara per una concessione demaniale marittima per un nuovo stabilimento balneare.

Nel dettaglio, si tratta di una concessione con finalità turistico-ricreativa per una struttura per l'esercizio di attività connesse alla balneazione con specializzazione per portatori di handicap, per una area complessiva 3.850 mq. di cui 3.550 come area scoperta e 300 di area coperta con opere di facile rimozione, fronte mare di circa 30 metri e lato monte 40 metri. La posizione è fronte al parcheggio di via Eritrea. Tale struttura avrà caratteristiche di specializzazione per portatori di handicap. Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 11 del 28 settembre.

Le domande devono essere consegnate all’ufficio Protocollo in piazza Duomo 1 a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La seduta pubblica della Commissione giudicatrice appositamente nominata per l’apertura dei plichi inoltrati si svolgerà il 28 settembre alle 15:30. Per partecipare alla procedura il legale rappresentante dell’operatore economico o persona da questi idoneamente delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell’area oggetto di concessione mediante sopralluogo.

I sopralluoghi, che potranno svolgersi esclusivamente su appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza specifiche per il contenimento del Covid-19, entro il giorno 21/09/2021, avverranno con l’assistenza di personale tecnico del Comune che provvederà alla redazione e al rilascio di un verbale attestante l’avvenuta visita dei luoghi da sottoscriversi da parte del richiedente. Per concordare la data del sopralluogo si può scrivere una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare ai numeri 0564488829/830/831. Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere formulati, esclusivamente per iscritto, entro e non oltre le ore 18 del 18settembre all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure con invio all'indirizzo Comune di Grosseto p.zza Duomo n. 1, 58100 Grosseto. Sia i quesiti pervenuti che le relative risposte saranno resi pubblici, in forma anonima, sul sito del Comune di Grosseto link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/.

Il bando è consultabile al link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/, all’albo pretorio della Capitaneria di Porto di Livorno, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e della Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.