Torna a Follonica la mostra mercato del disco, cd, dvd

Follonica: Il 21, 22, 23 Agosto torna a Follonica la mostra mercato del disco, cd, dvd, un appuntamento giunto alla 15° edizione, che appassiona migliaia di amatori.

Oltre 60 metri di esposizione con collezionisti da tutta Italia per vendere o scambiare i propri tesori musicali, no stop dalle 18:00 alle 24:00: dischi in vinile 33 e 44 giri, cd, merchandising.

Potrai fare una passeggiata nella fantastica cornice di Piazza Sivieri a Follonica, rinomata località balneare toscana, lasciandoti travolgere da una atmosfera di altri tempi ed imbattendoti in dischi classici, ma anche edizioni di nicchia.

Vieni a trascorrere una serata alternativa alla scoperta della musica, Ganzo vi aspetta!

Ingresso gratuito

La Mostra del Disco di Follonica è organizzata da Ganzo Eventi Culturali in collaborazione con la PRO LOCO Follonica e il patrocinio della Città di Follonica