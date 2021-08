Colline Metallifere: da venerdì 13 agosto il dottor Castrucci termina l'attività di medico di medicina generale

Sostituito provvisoriamente dalla dottoressa Attuati



Colline Metallifere: Da venerdì 13 agosto il dottor Alfio Castrucci, medico di medicina generale nella zona Collina Metallifere, non sarà più in servizio.

La Asl Toscana sud est ha già individuato la dottoressa Viviana Attuati come sostituta provvisoria del dottor Castrucci. Gli assistiti di quest'ultimo passeranno in automatico alla dottoressa Attuati, fermo restando la possibilità, per chi vorrà, di scegliere un altro medico disponibile nello stesso ambito territoriale, attraverso le solite modalità:



- Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”);

- Tramite l'app Toscana Salute della Regione;

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra;

- tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.



I medici e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.