Magliano lunedì festeggia Valentina Pericci, maestra e scrittrice vincitrice del premio Andersen per le fiabe

Magliano in Toscana: Saluta la "sua" maestra Valentina Pericci vincitrice della 53^ edizione del Premio Andersen per la fiaba inedita, sezione adulti, organizzato dal Comune di Sestri Levante.

Un successo giunto con la fiaba “Il nuovo regno” che è stata selezionata da una giuria presieduta da Lidia Ravera. Lo farà lunedì prossimo, alle 18,30 in un evento che si terrà al Giardino del Torrione dove verrà presentato dal Comune, con il sindaco Diego Cinelli e l'assessore Camilla Mancineschi che affiancheranno l'autrice, i racconto che affronta il tema del viaggio e della ricerca della felicità ed ha come protagonisti il ragazzo Gino e il suo mulo Gaspare.

A moderare l'evento la scrittrice Dianora Tinti. "Ringrazio Valentina Pericci per questo evento -afferma l'assessore Camilla Mancineschi- A Magliano, dove ha insegnato tre anni alla scuola primaria, ha lasciato un gran bel ricordo, sia nei ragazzi che nei genitori. Per noi era doveroso festeggiarla dopo un premio così prestigioso. Per questo invito i maglianesi ad intervenire numerosi". "Magliano è un luogo di cultura e che attrae la cultura -afferma il sindaco Cinelli- Valentina Pericci ne è un esempio e noi siamo ben felici di incontrarla di nuovo nella veste di scrittrice, consapevole delle sue qualità umane e professionali e curiosi di ascoltarla e di apprezzarne quelle letterarie".