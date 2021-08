Nel chiostro della Fonderia Leopolda arriva Emanuele Filippi con la sua 'Musica Fragile'

L'evento, per la rassegna Grey Cat Festival 2021, è in co-produzione con Udine Jazz.

Follonica: Continuano i concerti di Grey Cat Festival 2021: giovedì 5 agosto alle 21 nel chiostro della Fonderia Leopolda Emanuele Filippi presenta “Musica fragile”.

Il concerto rappresenta un capitolo importante per la carriera di questo giovane pianista e compositore friulano, sempre più all’attenzione della scena nazionale e internazionale. Filippi propone una musica delicata ed evocativa con un ensemble che vede il leader accompagnato da Cosimo Boni alla tromba, Nicola Caminiti al sax alto e al flauto, Marco Bolfelli alla chitarra elettrica e Roberto Giaquinto alla batteria. É lo stesso Filippi a raccontare: «Musica fragile è nato a New York durante la mia permanenza artistica nella grande mela, ma l’ho sviluppato e poi ho inciso il Cd a casa, in Friuli, potendo contare sulla collaborazione di grandi professionisti, tra cui Amerio e Glauco Venier che mi ha seguito firmando col suo genio la produzione artistica».

Secondo Enrico Rava si tratta di «Un equilibrio raro, un grande rispetto per il suono e il piacere di suonare insieme solo le note necessarie. Una bellissima sorpresa – prosegue Rava – per me che conoscevo le notevolissime doti pianistiche di Emanuele, ma ignoravo la sua capacità di comporre e di organizzare la musica».

Prima del concerto nella sala Leopoldina, alle ore 20.30, è previsto un aperitivo a cura delle Strade dei Vino e dei Sapori, alle ore 21 Pino Ninfa presenta la mostra fotografica “Jazz Spirit” con la partecipazione di Giuseppe Cardoni. Conduce Alessandra Cafiero.

Ingresso: Posto numerato 5 euro più diritto di prevendita. Info e prevendite - 0566 52012 - 055 240397 www.eventimusicpool.it Prevendite on line: https://bit.ly/3x960dt - oooh.events - www.eventimusicpool.it