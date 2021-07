Terminati i lavoriÂ di manutenzione straordinaria agli argini del fiume Cornia

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria agli argini del fiume Cornia

Campiglia Marittima: Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria alle arginature del Fiume Cornia – 6° lotto_1°stralcio - nel tratto compreso tra la S.P. Vecchia Aurelia e Loc. Bandita, per un importo totale di € 255.000.

Il primo stralcio prevedeva la realizzazione di lavori nelle arginature in sinistra idraulica, a monte ed in prossimità della Vecchia Aurelia, con la realizzazione di un muro di contenimento e l’adeguamento del rilevato arginale tramite posizionamento di materassi tipo reno, gabbioni e ringrossi in terra.

I lavori sono stati eseguiti dall’ IMPRESA EDILE STRADALE F.ll Massai di Grosseto rispettando i tempi previsti nel cronoprogramma di progetto.

Il presidente del Consorzio Giancarlo Vallesi evidenzia con soddisfazione l’importante traguardo per aver realizzato, in vari anni dal 2008 ad oggi, lavori per circa 7,0 mln € dalla Regione Toscana con fondi L.183/89, nel tratto del Fiume Cornia tra Ponte di Ferro e il Ponte di Roviccione. I lavori consentono la riduzione del rischio idraulico delle aree interessate nei Comuni di Piombino e Campiglia M.Ma.