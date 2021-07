A Spazio Conad di Grosseto il Sushi diventa Maremmano

Le nuove ricette con orata frutto della pesca tradizionale de I Pescatori di Orbetello.



Grosseto: In questi mesi un nuovo modo di mangiare, nuovi sapori, nuove tecniche di trattare le materie prime sono entrate nelle abitudini dei maremmani. Il Sushi realizzato dagli artigiani del pesce di Sushi Daily è così divenuto una realtà affermata a Grosseto e l'apprezzamento per i prodotti di pesce fresco e vegetariani del chiosco di Spazio Conad è un fatto diffuso.

È iniziato a Spazio Conad di Grosseto un vero percorso gastronomico culturale in cui al centro c'è il presidio della qualità unita alla capacità di trattare la materia prima.



L'esperienza maturata in questi mesi unita al consolidato rapporto con i produttori del territorio ha indotto Conad a integrare la gastronomia Sushi con il pesce dei nostri mari.



Nasce così il Sushi Maremmano.



“Il nostro mare garantisce sapori spettacolari – afferma Alessio Degli Innocenti, proprietario di Clodia commerciale – Conad ne è consapevole perché ogni giorno sui banchi del pesce offre ai suoi clienti prodotti di altissima qualità. Proprio riconoscendo il valore della materia prima che offriamo quotidianamente nei nostri negozi abbiamo voluto realizzare un incontro di tecnica e sapori. I Pescatori di Orbetello sono fornitori abituali e ci offrono Orate frutto della pesca tradizionale certificata da Slow Food. Abbiamo pensato di “sposarle” in 5 ricette di sushi. Un connubio che è stato studiato, provato, sperimentato. Abbiamo ottenuto un grande risultato che offriamo ai nostri “estimatori” sicuri della loro approvazione.”



Le Orate che saranno il cuore del Sushi maremmano sono fornite seguendo tutti i dettami per la conservazione e lavorazione in sicurezza da I Pescatori di Orbetello.



“Abbiamo risposto con entusiasmo - chiarisce Pier Luigi Piro, presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello - alla richiesta di Conad. Anche per I Pescatori veder trasformato il loro pescato in Sushi è una novità e una sfida. È venuto buonissimo. Le carni delle Orate di Orbetello hanno vinto ogni confronto dimostrandosi eccellenti per consistenza e sapore.”



La pesca tradizionale in Laguna di Orbetello è certificata da un vero e proprio Presidio di Slow Food. Massimo Bernacchini del Comitato esecutivo di Slow Food Italia commenta: “Il pesce a Orbetello in Laguna viene pescato, secondo stagionalità, senza l'ausilio di esche e grazie al movimento spontaneo delle maree. Slow Food tutela la sostenibilità delle tecniche utilizzate per la cattura con il martavello, il lavoriero e il tramaglio.”



Le 5 ricette che a partire dal 3 luglio gli artigiani di Sushi Daily realizzeranno nel chiosco di Grosseto prevedono: Sushi di Orata; Assortimento Sushi con Orata; Assortimento Sashimi con Orata; Sashimi di Orata; Maki di Orata.



“Un ventaglio di emozioni, profumi e sensazioni uniche che identificano un territorio, un’eccellenza: la Maremma Toscana – afferma Antonio Stelli, responsabile delegazione Ais Grosseto e direttore editoriale della rivista Sommelier Italia - Dall’arte del Sushi l’incontro tra i prodotti della Laguna di Orbetello con il Presidio Slow Food Pesca Tradizionale e i Vini Spumanti della Maremma Toscana, mare e terra, sono connubio vincente e unico di equilibri, piacevolezze e armonie. Delicatezza, sapidità, tendenza dolce ma anche grassezza di Sushi e Sashimi, con Orata della Laguna di Orbetello incontrano la cremosità, i profumi e l’infinito perlage di Bricconcello Vino Spumante Brut metodo Charmat prodotto dalla Fattoria La Parrina a base di uve Chardonnay e Vermentino, emozioni di luce, equilibri di sensazioni saporifere e tattili per un incontro di eccellenze, siamo nella Maremma Toscana, territorio di emozioni”.