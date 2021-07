Cordoglio per la scomparsa dell'Onorevole Francesco Bosi

Prato: L'Udc Toscana piange la scomparsa dell’onorevole Francesco Bosi, parlamentare dell’Udc, consigliere regionale e Sindaco del Comune di Rio Marina. Bosi ha ricoperto in due governi Berlusconi anche il ruolo di Sottosegretario dalla Difesa.

“Dopo la prematura scomparsa di Nedo Poli – hanno commentato il segretario regionale Luca Titoni ed il presidente Enrico Mencattini – ci troviamo a distanza di poco più di un mese a piangere la morte di un altro caro amico Francesco Bosi. Un uomo di grandi doti e valori, sempre pronto a lavorare per il territorio e per gli altri. Adesso ci piace immaginare Nedo e Francesco di nuovo insieme a discutere d politica, come amavano fare. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze e quelle di tutto il partito toscano. Ciao Francesco ci mancherai”.



“Con Francesco Bosi la politica toscana e italiana perdono un protagonista indiscusso, una persona perbene, un politico dai saldi principi cristiani che ha animato la costruzione del centrodestra unito e che ha sempre mostrato straordinarie doti di umanità ed equilibrio”. Così su Twitter la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini ricorda Francesco Bosi.