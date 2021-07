Addio a Marco Breschi, Anaao: 'Punto di riferimento per i colleghi e per la nostra comunità'

Il ricordo del sindacato per la prematura scomparsa del cardiologo del “Misericordia”.

Grosseto: Un profondo dolore ha colpito la comunità Anaao della ASL Toscana Sudest. Il nostro collega, Dr. Marco Breschi, cardiologo dell’ospedale Misericordia di Grosseto è deceduto a seguito di un incidente stradale.

Un professionista di valore riconosciuto e apprezzato, che nel centro maremmano si occupava in particolare dell’impianto dei pacemaker. Oltre all’impegno in corsia, sempre al centro della sua attività, esprimeva il suo impegno civile a difesa della professione e delle condizioni di lavoro dei medici. Ciò ne aveva fatto un naturale punto di riferimento dei sanitari dell’ospedale della Misericordia, sicuri di trovare in Marco un impegno per i propri problemi. E Marco lo faceva senza riserve, rischiando di persona senza paura e senza sudditanze.

Il suo impegno sindacale era forte e determinato: attualmente era vice segretario aziendale con delega all’area provinciale di Grosseto.

Marco mancherà immensamente alla sua famiglia, ai suoi compagni di lavoro, ai pazienti. A tutta la comunità professionale mancherà la sua intelligenza vivace, che esprimeva nel dibattito sindacale e nell’impegno etico. Perdiamo tutti un amico e un’ottima persona.

Di fronte a una simile tragedia, si rimane attoniti perché una giovane vita è stata recisa, un professionista fermato nel momento centrale della propria carriera e una comunità sindacale viene privata di una risorsa preziosa anche per il futuro.

Ci uniamo all’immenso dolore della famiglia e piangiamo Marco.