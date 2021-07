Approvata all'unanimità la mozione per facilitare la produzione e la distribuzione dei vaccini contro il Covid 19

La mozione presentata dai capigruppo di maggioranza impegna il consiglio a sostenere gli sforzi della Regione Toscana per la realizzazione e l'implementazione di siti produttivi di vaccino anche nelle realtà industriali farmaceutiche presenti sul territorio toscano.

Follonica: Il consiglio comunale di Follonica ha votato all'unanimità la mozione “Facilitare la produzione e la distribuzione di vaccini contro il Covid-19 anche nel territorio nazionale” promossa dai capigruppo di maggioranza Enrico Calossi di Follonica a Sinistra, Giacomo Manni del Partito Democratico e Mara Pistolesi della civica Andrea Benini sindaco.

La mozione ribadisce «che la salute è un bene universale fondamentale e che, in questo tempo di pandemia che sta stravolgendo l’intero pianeta, ogni individuo ha il diritto alla protezione contro il diffondersi dalla stessa con la possibilità di accedere ai trattamenti terapeutici e, in particolare, a vaccini sicuri ed efficaci».

Le cronache di questi giorni presentano una situazione di grave difficoltà nella consegna inizialmente preventiva delle dosi dei vaccini, «forse – spiegano i consiglieri di maggioranza – dovuta anche ad episodi di probabile natura speculativa da parte delle aziende produttrici, e che tali notizie dimostrano la necessità della sospensione dei brevetti delle case farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale sui vaccini e la necessità del coinvolgimento delle aziende e dei laboratori farmaceutici nazionali nella produzione di vaccini nelle quantità necessarie all’immunizzazione di massa».

Questa possibilità è infatti prevista dall’accordo Trips (Trade Related Intellectual Property Rights) relativo alla proprietà intellettuale dell’Organizzazione mondiale del commercio e che tale accordo prevede la possibilità per i governi, in situazioni di emergenza sanitaria, di autorizzare la produzione di versioni generiche (equivalenti) anche ad aziende non detentrici del brevetto dei farmaci, a fronte del pagamento di un’opportuna royalty all’azienda titolare.

La mozione approvata all'unanimità impegna quindi il consiglio comunale di Follonica a sostenere gli sforzi della Regione Toscana per l'implementazione di siti produttivi di vaccino anche nelle realtà industriali farmaceutiche presenti sul territorio toscano, a comunicare al Governo nazionale la necessità di impegnarsi, con tutte le parti interessate e in tutte le sedi deputate, nel facilitare la realizzazione di una produzione nazionale del vaccino e a segnalare sul sito ufficiale dell'amministrazione comunale il link al sito della campagna dell'Iniziativa dei Cittadini Europei: www.noprofitonpandemic.eu/it.