Argentario, investimento di 500mila euro per le nuove condotte idriche alla Giannella

Conclusa la prima tranche di lavori, con la sostituzione di circa 1,4 chilometri per ognuna delle due tubazioni che corrono parallele alla strada provinciale della Giannella. Al termine della stagione turistica al via la seconda tranche.



Monte Argentario: All’Argentario si è conclusa la prima tranche di lavori per le nuove condotte idriche alla Giannella, per un investimento di 500mila euro. AdF porta così avanti il proprio imponente piano di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, in linea con gli obiettivi n.6 e 12 dell’Agenda ONU 2030 e con la propria mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio.

Nel comune di Orbetello l’azienda ha pianificato una importante bonifica sulle due condotte che corrono parallele alla strada provinciale della Giannella. La prima tranche di lavori, che si concluderà mercoledì 30 giugno, ha visto la sostituzione di 1,4 chilometri sia di tubazione della dorsale Fiora, che della condotta che da Torre Saline arriva al serbatoio di Poggio Wonger. Nel corso dell’intervento sono anche stati rinnovati i pozzetti esistenti e gli allacci alle utenze.



La seconda tranche di lavori prevede la posa di ulteriori 2,6 chilometri di nuova tubazione per ciascuna condotta e prenderà il via al termine della stagione turistica, così da evitare possibili disagi dovuti ai lavori. Sempre nell’ottica di ottimizzare gli interventi, questa bonifica è stata pianificata da AdF in piena sinergia con l’amministrazione comunale di Orbetello, che sempre lungo la strada provinciale della Giannella sta portando avanti la realizzazione della pista ciclabile.



“Siamo molto soddisfatti di questo intervento importante, che porterà benefici a tutto il territorio della Costa d’Argento – commenta il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – Ringrazio AdF per l’investimento che sta portando avanti e per la grande collaborazione con la nostra amministrazione comunale: lavoriamo insieme avendo come obiettivo il benessere della comunità”.



Per concludere la prima parte di lavori, con la messa in esercizio delle nuove condotte, sarà necessario sospendere temporaneamente il flusso idrico: si tratta di un piccolo disagio temporaneo oggi, nell’ottica di un servizio migliore domani.



La chiusura del flusso è prevista per mercoledì 30 giugno dalle 7 alle 19 e potrebbe determinare temporanei abbassamenti della pressione o sospensioni dell’erogazione di acqua nelle località San Donato, Consorzio Doganella, Consorzio Barca del Grazi, Saline Breschi, strada di Bonifica n.4, Santa Liberata, strada provinciale della Giannella e ad Albinia allo stabilimento Conserve Italia, tra i civici 75 e 129 in via della Pace, via Puglia e FFSS di Albinia strada del Guinzone, nel comune di Orbetello, e nelle località Santa Liberata, Costa di Teva e Pozzarello e Strada Provinciale n.161 nel comune di Monte Argentario. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell'acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 19 del giorno stesso.