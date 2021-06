Ad Artemare Club una conferenza per parlare dellâ€™introduzione dellâ€™omicidio nautico

Ad Artemare Club una conferenza per parlare dell’introduzione dell’omicidio nautico

Monte Argentario: La scorsa settimana due giovani sono rimasti uccisi, travolti nel loro gozzo da un motoscafo nelle acque del lago di Garda condotto da due turisti tedeschi uno dei due turisti è risultato negativo all’alcol test mentre l’altro ha rifiutato di sottoporsi alle analisi, la prova infatti non è obbligatoria quando si tratta di incidenti nautici e i due turisti rimessi in libertà sono già rientrati in Germania.

Quello di domenica è l’ultimo di un lungo elenco di vittime di questi ultimi anni e in Italia tutt’oggi manca una disciplina adeguata per prevenire simili incidenti in campo nautico ed ancora peggio a fronte di questi gravissimi reati sono previste pene irrisorie. E’ parere di Artemare Club l’estensione della disciplina, e quindi anche delle pene dell’omicidio stradale a quello nautico, disegno di legge fermo da oltre due anni in Commissione Giustizia.

Venerdì 20 agosto nella sede di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano si parlerà dell’urgenza dell’intervento legislativo, perché l’Italia è il Mare la politica deve colmare il vuoto normativo per la punizione dell’omicidio nautico. Nell’occasione saranno ricordati i dati dei sinistri marittimi riportati nell’ultimo rapporto del MIT, studio che contiene l’analisi delle dinamiche e delle cause più frequenti degli incidenti occorsi nelle acque territoriali nazionali e in quelle ad esse limitrofe, della nuova inchiesta parlamentare per la tragedia del Moby Prince e i caso dei due marò italiani ancora aperto presso la Procura di Roma.