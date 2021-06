Il comandante provinciale delle Fiamme gialle di Grosseto incontra sindaco e assessore al turismo del Giglio

Isola del Giglio: Nella mattinata odierna, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Col. t.ST Cesare Antuofermo ha fatto visita al Comune di Isola del Giglio, dove ha incontrato, in un clima di massima collaborazione e cordialità, il Sindaco Sergio Ortelli e l’Assessore Walter Rossi.

L’occasione è stata propizia per affrontare temi di attualità per l’isola del Giglio connessi all’inizio della stagione estiva e che interessano le diverse attività economiche impegnate nell’offerta ricettiva, ristorativa, dei trasporti ed altri servizi accessori a favore dei numerosi turisti che, ci si attende, faranno visita allo splendido gioiello dell’arcipelago toscano. Al riguardo, è stato affrontato anche il tema della sicurezza, in particolare economico-finanziaria, valutando le possibilità d’impiego del Corpo sull’Isola.

L’incontro si inquadra nell’intensificazione dei rapporti di interlocuzione e collaborazione con i Sindaci dei Comuni della provincia ed i rappresentanti delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di modulare al meglio le linee d’azione del Corpo rispetto alla realtà locale, tenuto conto anche delle criticità connesse al periodo emergenziale e dei possibili fenomeni di illiceità da questo derivanti.

L’attività delle Fiamme Gialle grossetane proseguirà incessantemente al fine di tutelare l’economia legale, nonché ribadire il rispetto delle regole di equità fiscale e di concorrenza leale per fornire un’adeguata risposta alla domanda di legalità.