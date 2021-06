Un programma estivo all’insegna del rispetto e la tutela dell’ambiente per la Pro Loco

La Pro Loco di Porto Santo Stefano torna con un cartellone di eventi e contest per sensibilizzare grandi e piccoli sulla tutela dell’ambiente.

Porto Santo Stefano: E' da molti anni ormai si parla di tutela ambientale, anche se, sfortunatamente, siamo dovuti tornare a incrementare l’uso di prodotti usa e getta e monodose

. Proprio per questo motivo, in questo anno particolare, è necessario prestare maggiore attenzione all’ambiente; soprattutto se abbiamo la fortuna di vivere in un posto naturalisticamente predominante e meraviglioso come l’Argentario.

“Vivendo in un posto così bello, il nostro rispetto verso l’ambiente deve essere ancora più forte e le nostre azioni ancora più etiche” commenta il direttivo della Pro Loco di Porto Santo Stefano che ha deciso di affrontare questo importante argomento nel suo programma di eventi nell’estate 2021.

Numerose sono le iniziative proposte grazie alla collaborazione di enti e associazioni territoriali come Plastic Free Monte Argentario; con il quale verrà realizzata una giornata interamente dedicata alla pulizia delle spiagge nel centro di Porto Santo Stefano; Argentario Mare e Natura, con il quale verrà lanciato il contest sui social media, dal nome #argentariocleanup, per sensibilizzare residenti e turisti a portare via i propri rifiuti dalle spiagge. I partecipanti al concorso potrebbero essere tra i fortunati vincitori estratti ed aggiudicarsi gratuitamente le borsine “santostefanesi” ideate da Pro Loco in vendita in Fortezza Spagnola ed Info Point.

Oltre alla pulizia, verrà creata anche una mappatura digitale di tutte le spiagge di Porto Santo Stefano per favorirne l’accesso e la fruibilità.

L’attenzione all’ambiente non passa solo attraverso il mare. Grazie alla collaborazione di Associazione Ciclistica Argentario, Argentario Trekking e ASD Orbetello Bike Tribe, verranno svolte regolarmente le pulizie di sentieri naturalistici per garantire una maggiore sicurezza dei percorsi trekking e ciclisti; oltre a una valorizzazione dal punto di vista paesaggistico grazie all’inserimento di una nuova cartellonistica e il posizionamento di panchine panoramiche.

Un particolare impegno anche verso la sensibilizzazione all’argomento per più piccoli; a loro verrà dedicata un’intera rassegna cinematografica, grazie all’evento “Cartoni in piazza”, per imparare a rispettare l’ambiente in modo costruttivo e divertente.

La rassegna cinematografica, propone il meglio dei film d’animazione della casa di produzione più amata e conosciuta al mondo: “Disney-Pixar”. Per gli adolescenti, la Pro Loco apre il suo profilo TikTok, invitando tutti i ragazzi e le ragazze ad affrontare il tema dell’ambiente con la propria creatività. I video più belli, dove verrà “taggata” la pagina Pro Loco, verranno condivisi sui social, e ai vincitori verranno destinati premi tecnologici che potranno essere utilizzati per lo studio o per la creazione di video.

Per i più grandi invece, oltre alla possibilità di aderire alle iniziative di pulizia delle spiagge e dei sentieri, verrà dedicato un concorso letterario “Narrami”. Ogni scrittore potrà partecipare raccontando l’Argentario con il proprio punto di vista, sempre tenendo conto del fil rouge di questo anno “Mare e Natura, nel rispetto dell’ambiente”.

I racconti più belli verranno pubblicati e raccolti in un libro e venduti presso tutti i punti commerciali aderenti.

Le iniziative, sono organizzate dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid – 19.

Per saperne di più vi invitiamo a consultare i social e il sito web della Pro Loco Monte Argentario di Porto Santo Stefano.