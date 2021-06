Comune di Roccastrada e Università di Siena insieme per una giornata informativa di presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza

L’appuntamento con i docenti è fissato per martedi 8 giugno in Municipio.



Roccastrada: Università degli Studi di Siena e Comune di Roccastrada organizzano per martedi 8 giugno, una giornata informativa sui corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, indirizzata sia agli studenti che si avviano all’esame di Stato, che alle loro famiglie, sia agli adulti che intendono completare il proprio percorso di studi.

All’incontro che si svolgerà martedi 8 giugno 2021 alle ore 15,30 in Municipio presso la Sala del Consiglio Comunale e che sarà possibile seguire anche on line collegandosi su https://unisi.webex.com/meet/maura.mordini parteciperanno il Sindaco del Comune di Roccastrada Francesco Limatola, la Prof.ssa Maura Mordini e l'Avv. Giuliana Romualdi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena.



Saranno presentati i seguenti corsi di laurea:

1) Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (5 anni, sede Siena e in teledidattica su Grosseto);

2) Corso di laurea triennale in Servizi Giuridici:

- currriculum Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari (sede Arezzo e in teledidattica su Grosseto);

- curriculum Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio (sede di Arezzo e in teledidattica su Grosseto): il corso viene erogato con ANCI-Toscana ed è riservato ai dipendenti delle Amministrazioni Comunali;

- curriculum Consulente del lavoro (sede Siena).

Dall’anno Accademico 2019-2020 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha intrapreso un potenziamento dell’offerta formativa in teledidattica sincrona presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, che negli anni è stata un punto di riferimento anche per gli studenti della provincia di Grosseto.



La giornata informativa sui corsi di laurea, prevede un incontro di presentazione dei corsi della durata di circa 40 minuti, al margine del quale potranno essere formulate richieste di chiarimento e informazioni dettagliate per intraprendere il percorso di studi.



“Abbiamo accolto con favore la proposta dell’Università di Siena che ringraziamo per questa iniziativa – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – perché riteniamo che sia un modo per avvicinare l’istituzione scolastica ai ragazzi che intendono decidere quale percorso formativo scegliere; l’Università senese costituisce senza ombra di dubbio un’eccellenza e la sua potenzialità è ampliata anche dalla teledidattica sincrona presso il Polo Universitario Grossetano. Invitiamo i ragazzi delle scuole superiori interessati a saperne di più, ma anche adulti che intendessero completare o avviare un loro percorso di studi, a partecipare all’evento”.