Nasce l’emporio di comunità nel Comune di Roccastrada

Uno sportello sociale in aiuto ai cittadini bisognosi per il supporto nei servizi.



Roccastrada: Grazie ad un contributo della Regione Toscana a valere sul bando “Fondo Investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore degli empori di comunità nelle aree interne, montane ed insulari”, anche nel territorio del Comune di Roccastrada verrà realizzato un emporio di comunità;

la “Cooperativa Sociale Arcobaleno” che ha partecipato al bando regionale e si è aggiudicata il finanziamento, aprirà l’emporio di comunità che troverà la sua collocazione presso la sede della Pubblica Assistenza al centro civico di Sassofortino.



Lo scopo del bando regionale era quello di finanziare il potenziamento dell’offerta di prodotti e servizi rivolti alla collettività per migliorare le condizioni di residenzialità e di qualità della vita, specialmente nelle realtà dove è più difficoltoso fruire dei servizi in particolare per la popolazione in età avanzata. Tra l’altro in questo momento di emergenza sanitaria e di solitudine, per molte persone anziane o semplicemente prive di una rete familiare diventa molto difficile e spesso impossibile raggiungere i servizi essenziali o svolgere semplici commissioni.



“L’Emporio di comunità che abbiamo pensato di realizzare – queste le parole della Presidente della Cooperativa Sara Lavagnini - vuole essere un network di scambi e collaborazione con tutto il tessuto associativo locale con il fine di contribuire alla creazione di un sistema di protezione sociale partecipativo basato sulla cittadinanza attiva, l‘empowerment e la condivisione. Questo aspetto crediamo debba essere alla base di ogni intervento a base comunitaria che sia proiettato verso il consolidamento della coesione sociale specialmente in aree pressoché isolate e prive di molti servizi.”



“Il territorio del Comune di Roccastrada è molto vasto e suddiviso in frazioni – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - e spesso risulta difficile collegare le stesse offrendo a tutti i cittadini le stesse possibilità e opportunità in termini anche di godimento dei diritti essenziali e dei servizi primari. Grazie al contributo messo a disposizione della Regione Toscana, nel quadro della strategia nazionale e regionale delle Aree interne e delle politiche regionali a favore dei comuni montani e insulari, abbiamo la possibilità di potenziare l’offerta di prodotti e servizi rivolti alla collettività per migliorare le condizioni di residenzialità e di qualità della vita”.



Questi i servizi di prossimità che l’emporio di comunità offrirà gratuitamente ai cittadini:

- Supporto nella prenotazioni visite specialistiche;

- Supporto nella prenotazione prelievi ed esami;

- Consegna a domicilio farmaci ed altri presidi sanitari (pannoloni, ecc.);

- Ritiro referti e controllo tramite Fascicolo sanitario Elettronico;

- Certificati anagrafici;

- Ritiro e spedizione pacchi postali;

- Supporto per invio resi e-commerce;

- Pagamento bollettini postali;

- Pagamento bollette (gas, luce, acqua, rifiuti);

- Pagamento bollo auto/moto;

- Ricariche telefoniche;

- Pagamento ticket sanitari;

- Pagamento servizi comunali (scuolabus, mensa, asilo nido, lampade votive, ecc.).



Tutti i servizi elencati saranno attivati attraverso l’emporio dove sarà presente uno sportello gratuito di segretariato sociale atto ad analizzare la domanda, recepire il bisogno e prendere in carico la persona. Non si tratta di erogare direttamente le forniture dei servizi ma di garantire il sostegno e l’aiuto necessario per accedere a tali servizi. Il progetto non sarà assolutamente in concorrenza con le attività che erogano i servizi elencati, anzi potrà fornire un valido supporto per potenziarne le attività.



Come e quando è possibile contattare l’emporio di comunità:



I servizi potranno essere richiesti contattando il numero telefonico: 331.6933811



Lo sportello presso la sede della Pubblica Assistenza di Sassofortino presso il centro civico della frazione, sarà aperto nei seguenti giorni ed orari:

martedì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 18,30.