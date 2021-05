Giannutri: un partenariato per una nuova modalitÃ  di visita

Giannutri: un partenariato per una nuova modalità di visita

Al via una nuova modalità di visita dell’isola di Giannutri, proposta dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano in collaborazione con la compagnia di navigazione Maregiglio.



Giannutri: Grazie a questo nuovo partenariato e alla organizzazione di Infopark, è stato migliorato il servizio di fruizione rendendo piu facile al visitatore la prenotazione.

Infatti ora è possibile acquistare direttamente online il passaggio in motonave, l’escursione naturalistica e la visita alla Villa Romana dei Domizi Enobarbi. Una proposta completa che consente al visitatore di scoprire tutti i tesori della più meridionale delle isole dell’Arcipelago Toscano.



Ecco come sarà strutturata la visita.



- Ritrovo con la guida al porto di Porto Santo Stefano, Banchina Toscana, partenza ore 9.45 con motonave Maregiglio.



- Arrivo a Giannutri dopo un'ora di navigazione. Giornata dedicata alla scoperta della storia e della natura dell'isola, è infatti prevista la visita guidata al complesso archeologico della Villa Romana e un’escursione naturalistica.



- La visita inizia dalla baia di Cala Maestra e, a seguire, si raggiungono i resti di una Villa di epoca romana tra le scogliere rocciose e i sentieri profumati della macchia mediterranea. L'antico complesso residenziale con scalo marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, fu costruito nel I secolo d.C. dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un discendente. Il sito archeologico è stato riaperto nel 2015.



- A seguire la visita naturalistica che porterà i partecipanti all'interno dell'area protetta e avrà durata di circa un'ora, il percorso sarà adeguato alla stagione e alle condizioni metereologiche. La pausa pranzo, con packet lunch fornito dall'organizzazione, sarà prevista al termine della visita storica o lungo il percorso naturalistico in base alle tempistiche della giornata.



- A fine escursione tempo libero con possibilità di bagno a Cala Maestra o a Cala Spalmatoio.



Rientro a Porto Santo Stefano per le ore 17:00.

Il sito per prenotare è: https://prenotazioni.islepark.it/giannutri/

I servizi sono già disponibili a partire da domenica 30 maggio. ( Per verificare le altre date disponibili consultare il sito https://prenotazioni.islepark.it/giannutri/ )



I DETTAGLI

Durata della visita e dell'escursione h 2,30 ca. (permanenza sull'isola 6 ore)

Difficoltà: facile.



Costo comprensivo di visita naturalistica ed archeologica, ticket accesso area protetta, traghetto e cestino pranzo (un primo piatto freddo, insalata di riso, 1/2 litro di acqua, uno snack e un dolce).





(Foto Roberto Ridi per il PNAT)