'Mostrocchio', il cartone animato interamente creato, disegnato, doppiato e musicato dagli alunni dell’ Istituto 'Leopoldo II di Lorena'

Il progetto è stato organizzato all'interno del percorso didattico Cartoon School, organizzato da Avis Regionale Toscana in collaborazione con l’associazione culturale Koete e Avis Follonica Onlus “Luigi Bertocci”.

Follonica: Si terrà domani, venerdì 28 maggio, alle ore 10 la proiezione di “Mostrocchio” il cartone animato realizzato da alcuni ragazzi dell’ Istituto Comprensivo "Leopoldo II di Lorena" Follonica 2 - Scuola secondaria di I grado "Arrigo Bugiani" di Follonica che hanno partecipato a Cartoon School, il percorso didattico realizzato in collaborazione con l’associazione Culturale Koete. La presentazione si terrà sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Cartoon School.

Sarà un evento particolare perché concluderà una progettualità iniziata oltre un anno fa che ha dovuto fare i conti con lo stop pandemico che non ha permesso a studenti, famiglie e scuola di poter godere dei frutti del lavoro svolto; in più avrà il suo svolgimento sul web, attraverso una diretta streaming sui canali social del progetto Cartoon School così da dare modo a tutti di poter seguire questo momento, senza problemi di distanziamento, capienze o altro.

Saranno infatti la pagina Facebook ed il canale YouTube Cartoon School ad ospitare la presentazione di filmati di backstage delle lezioni svolte dai ragazzi con gli esperti dell’Associazione Koete e di video saluti di alunni, docenti e partner che racconteranno la loro esperienza, ma soprattutto del tanto agognato cartone finale.

Frutto di una serie di incontri formativi e laboratoriali, “Mostrocchio” infatti è un vero e proprio cartone animato realizzato dagli studenti della scuola secondaria di I° grado dell’ Istituto Comprensivo "Leopoldo II di Lorena" Follonica 2 che, di volta in volta, accompagnati dai docenti dell’associazione Koete, hanno ricoperto il ruolo di sceneggiatore, disegnatore, musicista, doppiatore, rumorista o animatore, acquisendo in questo modo oggettive competenze e conoscenze di un linguaggio a loro così familiare come quello dell'animazione.

Oltre ad essere espressione della creatività degli studenti, questo Cartoon è veicolo di importanti messaggi con valenza etico-sociale: la presenza di Avis ha infatti permesso di sviluppare i temi legati alla solidarietà e all’altruismo.

“Mostrocchio” racconta la storia di Leo e di come fece amicizia con il bullo della scuola grazie al ritrovamento di un misterioso medaglione. “Se hai occhio puoi trovare un buon amico anche dove meno te lo aspetti!”.

«Koete, nata nel 2013, è costituita da alcuni tra i più importanti artisti nazionali del mondo dei fumetti e dei cartoons: doppiatori, disegnatori, musicisti, registi e animatori che prestano il loro solidale contributo alle nostre molteplici attività di promozione sociale e culturale – spiega Francesco Santioli, presidente dell’associazione – il valore aggiunto di questo nostro progetto è proprio quello di mettere i ragazzi a contatto con chi vive di animazione e riesce a trasferire al tempo stesse competenze e passione».