Si riunisce la consulta del Turismo

Alla riunione interverrà Alessandro Ricciuti, assessore al Turismo del Comune di Follonica per l’Ambito turistico Maremma Toscana Nord.



Scarlino: La gestione di Cala Violina, i sentieri, la nuova brochure e le iniziative dell’Ambito turistico Maremma Toscana Area nord.

Si riunisce giovedì 27 maggio alle 18 alla sala Auser di via Matteotti a Scarlino Scalo la consulta del Turismo del Comune di Scarlino. Parteciperanno all’incontro il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, l’assessore al Turismo Silvia Travison, il vicesindaco Luciano Giulianelli e per le minoranze i consiglieri comunali Guido Mario Destri (Per Scarlino) e Roberto Maestrini (Pensiamo Scarlino).

Come membri esterni saranno presenti Mario Monciatti e Daniele Carmassi, mentre gli uditori sono Dino Monciatti e Francesca Bronzetti. «All’ordine del giorno ci sono argomenti molto importanti – dichiara l’assessore Silvia Travison –: parleremo della nuova gestione di Cala Violina, presentando il sito e le modalità di prenotazione, della brochure creata in collaborazione con gli operatori turistici del territorio e del Protocollo d’intesa sull’organizzazione e la gestione della sentieristica firmato dai Comuni delle Bandite di Scarlino (Scarlino, Gavorrano, Follonica e Castiglione della Pescaia).

Abbiamo invitato Alessandro Ricciuti, assessore al Turismo del Comune di Follonica, capofila dell’Ambito Maremma Nord, per illustrare i progetti del gruppo di lavoro per i prossimi mesi».