La Toscana Ã¨ la nuova tappa di 'Ti racconto l'Italia': il progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano

La Toscana è la nuova tappa di 'Ti racconto l'Italia': il progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano

Firenze: La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva nella quinta delle venti regioni italiane: la Toscana, culla del Rinascimento, ricca di storia e cultura, borghi antichi e sapori senza tempo.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokToscana.



Ti Racconto l'Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.



Tra i creator toscani c'è anche Diletta Secco, una dei 4 ambassador del progetto #tiraccontolitalia, che da qualche settimana ci sta portando in viaggio alla scoperta delle regioni italiane, di cui racconta le bontà della tavola e le bellezze paesaggistiche e artistiche da non perdere.



"Ringraziamo TikTok per l'impegno nella campagna #tiraccontolItalia, perché la ripresa del turismo, l'abbiamo detto più volte, passa inevitabilmente dal lavoro di squadra - commenta Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana -. Abbiamo accolto con favore quest'iniziativa che si lega perfettamente alla nostra campagna di promozione "Toscana, Rinascimento senza fine" ed è stata poi, per noi, l'occasione di aprire anche su TikTok la nostra finestra sul turismo, VisitTuscany (@visittuscany), che da oggi popoleremo con contenuti ad hoc per raccontare la Toscana e le sue infinite bellezze anche ad un pubblico nuovo".



La bellezza della Toscana attraverso gli occhi dei suoi creator



Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia e tante altre città toscane vengono raccontate e prendono vita grazie ai creator della community. C'è, ad esempio, Pietro Resta (@WikiPedro), un vero esperto di curiosità e storia di Firenze, che si diverte a mostrare luoghi sconosciuti anche fuori città, come il Laghetto delle Conche dell'Isola d'Elba. Non mancano le bontà culinarie, che trovano ampio spazio in piattaforma attraverso chef, professionisti e non, che su TikTok condividono la propria passione come Diletta Secco, Daniele Rossi Chef, Federico Fusca o Viola Leporatti (@violainthesky). Ma si sa, i toscani hanno anche un gran senso dell'umorismo, ben rappresentato su TikTok da Leonardo Pieraccioni, famoso attore che ha fatto la storia del cinema italiano con il suo film "Il Ciclone".



Sono parte della community toscana anche alcuni artisti del panorama musicale italiano che raccontano la loro musica e alcuni retroscena di vita quotidiana come Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, ed Enrico Nigiotti, protagonista del programma musicale X-Factor che lo ha lanciato verso il successo.



Arrivano dalla meravigliosa Toscana anche il siberian husky Yuko e la sua Martina che, sul profilo Marty&Yuko, raccontano le loro avventure insieme e Roberta Pimo, conosciuta come la "nonna di TikTok".



La Toscana è la culla della cultura e non stupisce vedere tanti profili che condividono su TikTok le loro conoscenze utilizzando l'hashtag #ImparaConTikTok. Caso di fama mondiale quello della Galleria degli Uffizi (@uffizigalleries) che, su TikTok racconta le proprie bellezze padroneggiando il linguaggio fresco e divertente della piattaforma. A Dante Alighieri, padre della lingua italiana e originario di Firenze, è dedicato il profilo La Divina Commedia su TikTok (@ladivinacommediasutiktok). Simone Terreni - ideatore del profilo - in occasione del 700esimo anno dalla morte del "sommo poeta", ha deciso di riportare in vita la sua opera più famosa proprio su TikTok. Per chi invece volesse imparare meglio la scienza, su TikTok può seguire Marco Martinelli (@marcoilgiallino), che nei suoi video racconta in modo facile e divertente nozioni di chimica con esperimenti "esplosivi". Risate ma anche consapevolezza sui temi legati alla diversità e all'inclusione con i contenuti di Do Ui Park, giovane toscano ma di origine coreana che condivide curiosità, tradizioni linguistiche e usanze della Corea.



Uno scrigno prezioso da scoprire: la ricchezza della regione vive nei video brevi della community toscana



La Toscana è uno scrigno di tesori storici unici al mondo ben raccontati e celebrati dai video della community spesso con l'inconfondibile accento che tanto piace a tutti gli italiani. Tra le bellezze che vivono su TikTok troviamo i Bagni San Filippo e il Bagno Vignoni nella splendida Val D'Orcia o i Bagni di Petriolo (in provincia di Siena), terme gratuite e a cielo aperto. Ed è sempre la Val D'Orcia a regalare uno degli scorci più fotografati e noti: il lunghissimo viale di Cipressi a Poggio Covili che, in prospettiva, assomiglia a una passeggiata verso il cielo. La ricchezza lasciata in eredità dal tempo, invece, è dimostrata dalle testimonianze storiche che costellano tutta la regione: l'Abbazia di San Galgano, il Castello di Sammezzano con i suoi fulgidi colori, la perla di San Gimignano - arroccata sulla collina e con le sue torri gemelle, e Montepulciano. Numerose anche le attività e i percorsi da provare fuori dalle solite rotte: il percorso da trekking a Montemurlo, il murales del David che guarda la luna di Eduardo Kobra tra le Cave di Marmo a Colonnata con vista sulle Alpi Apuane.



Il viaggio non può non includere anche una sosta culinaria, magari con la ricetta dei cantuccini toscani della nonna o un piatto con il classico ragù di salsiccia.



Consigli speciali arrivano da Giovanni Muciaccia (@giovannimuciaccia) che consiglia la visita al Museo Privato Bellini di Firenze, una chicca che custodisce tra le sue stanze opere di Michelangelo, Tintoretto, Raffaello e Donatello e da Joe Bastianich (@jbastianich) che racconta il suo amore per la toscana attraverso i suoi prodotti tipici preferiti.



Aspettando EURO2020: il calcio in Toscana e su TikTok



La Toscana è anche la casa di una delle squadre di serie A: la ACF Fiorentina (@acffiorentina), che su TikTok condivide retroscena, contenuti esclusivi ed esultanze, richiamando tifosi e appassionati desiderosi di seguire la propria squadra del cuore.



La colonna sonora



Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge una playlist #TikTokToscana, che spazia da superclassici come "Con Te Partirò", perfetta per raccontare le bellezze di questa regione, e "L'italiano" di Toto Cutugno, a hit più recenti come "Il sudore ci appiccica" di Francesco Gabbani e "Sei nell'anima" di Gianna Nannini.