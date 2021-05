Raccolta degli occhiali usati con il Leo Club Iannitelli di Grosseto

Grosseto: Il Leo Club Francesco Iannitelli di Grosseto ha consegnato i kit per la raccolta degli occhiali usati alle farmacie sul territorio grossetano.

Le farmacie in cui è possibile donare i vostri occhiali usati e sono:

Farmacia Billi

Farmacia La cittadella Farmacia comunale di via dei mille

Farmacia comunale via Inghilterra

Farmacia Severi via Roma

Farmacia Severi Duomo



Gli occhiali raccolti verranno inviati al centro Lions di raccolta degli occhiali usati di Chivasso che è uno dei 19 centri di raccolta esistenti al mondo dove saranno puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione prima di essere inviate ai bisognosi.

Un ringraziamento particolare va alla Lion Elisa Ginanneschi del Lions Club Castiglione della Pescaia per il prezioso supporto nell'organizzazione del service.