Toscana, Codacons scende in campo per aiutare giovani della regione alle prese con esame da avvocato

"Istruzioni pratiche per affrontare bene esame e casistica su possibilita’ di impugnare ingiuste bocciature e tutelare i propri diritti".

Firenze: Il Codacons si attiva per aiutare i giovani della Toscana alle prese con le prove dell’esame da avvocato che scatteranno nei prossimi giorni, e per tutelare i loro diritti in caso di irregolarità o bocciature ingiuste.

L’associazione ha organizzato in tal senso un webinar che si terrà giovedì 27 maggio alle ore 16, nel corso del quale gli esperti e i legali dell’associazione forniranno agli aspiranti avvocati della Toscana non solo consigli utili per superare l’esame e prepararsi alle prove, ma anche informazioni pratiche su come impugnare bocciature ingiuste e tutelare i propri diritti.

Nel corso dell’incontro online saranno illustrate le tante sentenze dei Tar che hanno promosso candidati inizialmente bocciati dalle commissioni, proprio a causa delle troppe anomalie e irregolarità che caratterizzano tali esami.

Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi alla pagina https://register.gotowebinar.com/register/5258329013058704910