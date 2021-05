‘Margini’: anche ad Abbadia San Salvatore le riprese della commedia punk di Niccolò Falsetti

La location scelta è lo storico Club ‘71.

Abbadia San Salvatore: Anche lo storico Club ‘71 di Abbadia San Salvatore è tra le location scelte per le riprese del lungometraggio ‘Margini’, opera di esordio del regista Niccolò Falsetti girata per lo più a Grosseto.

Il club di via Gorizia, caratteristico locale sorto nel 1971 grazie alla CGIL dell’Amiata e a quella provinciale, luogo di importanti iniziative del territorio e punto di incontro di generazioni di amiatini e non solo, è stato individuato dagli autori proprio per le peculiarità degli ambienti vintage che lo caratterizzano e che sono rimaste pressoché intatte fino ad oggi, grazie agli interventi che la Casa dei Lavoratori e la CGIL di Siena hanno effettuato per poter rendere il locale adeguato alle nuove normative ed allo stesso tempo a garantire la sua strutturale bellezza originaria.

“Ci auguriamo che questa richiesta di usufruire delle nostra struttura – dicono dalla Casa dei Lavoratori e dalla CGIL – sensibilizzi l’intera collettività amiatina su quanto questo gioiello sia stato e potrà essere ancora prezioso per il suo ruolo di spazio di socializzazione complessiva e soprattutto giovanile”.

Il film racconta la storia di Edoardo, Iacopo e Michele: tre amici giovani membri di un gruppo punk di Grosseto che cercano di organizzare un concerto di una famosa band americana alla quale dovranno fare da apertura nella loro piccola città italiana. Le riprese del concerto in questione si svolgeranno proprio presso il Club ’71, dal 19 al 21 maggio.

Il lungometraggio, prodotto da 'dispàrte e Manetti bros.' con Rai Cinema, è sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il cinema, grazie al supporto del MiC – Direzione generale Cinema e audiovisivo.