Arriva in Maremma il Raduno Lotus Team Italia

Grosseto: Finalmente è ufficiale, arriva in Maremma, il prossimo 22 e 23 maggio il raduno del Lotus Team Italia. Saranno circa 30 le auto in partenza da Bolgheri per arrivare a Grosseto in piazza Dante da dove ripartiranno poi per raggiungere Capalbio, Porto Santo Stefano e Talamone.

Si tratta del primo evento della stagione targato Lotus Team Italia, sarà l’occasione per ritrovarsi dopo molto tempo, in un suggestivo angolo della Toscana e condividere così la passione per Lotus in un clima di amicizia e presentare ufficialmente il Club.

Il ritrovo è sabato 22 maggio alle ore 09:00 per la colazione e l’accreditamento a Marina di Bibbona (LI) presso l’hotel Riva dei Cavalleggeri da dove il gruppo partirà per l’avvincente tour stradale percorrendo inizialmente una delle strade più suggestive della Toscana, il viale dei Cipressi di Bolgheri reso celebre dal famoso viale dei Cipressi, il lunghissimo rettilineo di quasi 5 km fiancheggiato da due file di fittissimi cipressi secolari, in tutto 2540, celebrati dal poeta Giosuè Carducci, che qui visse per parecchio tempo, grazie alla poesia “Davanti a San Guido”, adiacente all’omonima e famosa tenuta che produce il celeberrimo vino Sassicaia. Proseguirà poi alla scoperta della Maremma, le cui strade, per la conformazione del territorio, esalteranno le doti sportive delle Lotus.

La Maremma è particolarmente importante a livello storico, infatti prima degli innumerevoli insediamenti medioevali, la zona ha conosciuto presenze preistoriche, etrusche e romane che hanno lasciato importanti testimonianze storico-artistiche sparse nell'intero territorio. Importanti furono le città etrusche di Populonia, Roselle e Vetulonia. Quest'ultima, appartenente alla Dodecapoli etrusca, fu una delle prime a battere moneta, il vat. In epoca altomedievale la Maremma registra la presenza di una delle famiglie nobili più importanti dell'Italia centrale, quella dei conti Aldobrandeschi, di probabile origine longobarda.

Il tour terminerà a Grosseto dove le auto verranno esposte nella centralissima e splendida piazza Dante. Dopo pranzo partenza per la vicina Capalbio per una visita all’affascinate e sorprendente Giardino dei Tarocchi, il visionario parco tematico, unico nel suo genere, popolato di opere ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi, ideato dall'artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle. Terminato solo nell'estate del 1996, la realizzazione del Giardino ha comportato, oltre ad un enorme lavoro di impianto, una spesa di circa 10 miliardi di lire interamente autofinanziati dall'autrice.



Dopo la visita sarà raggiunto il vicino promontorio dell’Argentario, celebre per le esclusive località marine di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Domenica 23 maggio un divertente tour dell’Argentario e poi l'arrivo in località Magliano in Toscana, nel cuore della Maremma, per una visita con degustazione alla Tenuta dell’Ammiraglia della Famiglia Frescobaldi, la “nave”, dove nascono i vini più esclusivi della tradizione toscana. E infine tappa nell’incantevole Talamone sulla costa maremmana vicini al mare.

Per partecipare all’evento è necessario essere iscritti al Club. Per ogni informazione sul tesseramento contattare Andrea (tel. 329/1089969) o Stefano (347/1912562).