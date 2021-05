Servizio Civile Regionale, due giovani al Comune di Follonica

Scadenza domande 28 maggio ore 14.00



Follonica: La Regione Toscana ha pubblicato l’avviso per la selezione di giovani a valere sui progetti di Servizio Civile Regionale.



Sono stati finanziati e sono quindi disponibili 2 posti al Comune di Follonica, per il progetto “Comune Facile 2018 Toscana Sud”, effettuato dall’ufficio informazione e Comunicazione (Urp) dell’ente, dove saranno collocati i due ragazzi.

Possono presentare la propria candidatura i ragazzi tra i 18 e i 29 anni (cioè chi non ha ancora compiuto i 30 anni), residenti o domiciliati in Toscana, inoccupati, inattivi o disoccupati. Possono partecipare anche i ragazzi frequentanti un corso di studi.



La durata del servizio civile è 12 mesi; ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile di euro 433,80 oltre IRAP



Si consiglia di visionare il bando integrale:

https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-selezione-di-2.639-giovani



Nel bando sono specificati requisiti, modalità di presentazione della domanda, procedure di valutazione di idoneità, obblighi del servizio.



Il Bando Giovani resterà aperto fino al 28 maggio ore 14.00: entro questa scadenza, le domande dovranno essere presentate dai candidati esclusivamente in modalità online, cioè sul portale della Regione Toscana al link https://servizi.toscana.it/sis/DASC



Per informazioni 055/0750660 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Per informazioni sul progetto www.ancitoscana.it/servizio-civile