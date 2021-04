UnanimitÃ  del Consiglio Comunale per la mozione 'NEXT GENERATION EU'

Unanimità del Consiglio Comunale per la mozione 'NEXT GENERATION EU'

Follonica: Unanimità per la mozione presentata dai Consiglieri Giacomo Manni (Partito Democratico), Mara Pistolesi (Lista Andrea Benini Sindaco) e Enrico Calossi (Follonica a Sinistra).

PREMESSO CHE

- La pandemia da COVID-19 ha generato un impatto enorme sulle questioni sociali ed economiche, costringendoci all’assunzione di un nuovo paradigma.

- Il programma Next Generation Europe rappresenta una strategia senza precedenti che si fonda su tre priorità: la transizione ambientale, l’aumento della resilienza e sostenibilità sociale delle economie nazionali, la digitalizzazione e l’innovazione. L’obiettivo è duplice, da una parte supportare gli stati membri sulle necessità immediate legate alle conseguenze sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia e dall’altra promuovere una ripresa basata su un nuovo modello economico sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale, che proietti i sistemi dell’economia europea verso la sfida dell’innovazione digitale

- L’Unione Europea, dopo un dibattito al suo interno non semplice ma determinante per il suo ruolo di coesione sociale, ha deciso di mettere in campo misure, che difficilmente hanno precedenti, per sostenere le difficoltà che si sono generate e per rilanciare con lungimiranza attraverso investimenti questa situazione che stiamo vivendo sia sotto il profilo economico, culturale e sociale.

- Il Next Generation EU plan di 750 miliardi, è stato messo in campo dall’Unione Europea al fine di garantire agli stati maggiormente colpiti dalla crisi dei nuovi tipi di strumenti finanziari a sostegno di una ripresa.

Tali fondi dovranno essere in parte rimborsati, per 360 miliardi, ed in parte a fondo perduto, per 390 miliardi.

- Dei 750 miliardi citati precedentemente all’Italia verranno destinati 82 miliardi di euro a fondo perduto e circa 127 miliardi in prestito: per ottenere tali fondi è necessario, da parte degli stati membri, realizzare un piano di investimenti orientato dal 2021 al 2023 con progetti concreti, aggiornati ed attuali.

- Questi fondi dovranno essere impiegati per il 37%, come da richiesta dell’Unione Europea, per il raggiungimento del Green Deal che significa, tra l’altro, il compimento di una transizione green ponendo in atto progetti di riqualificazione ambientale e risparmio energetico senza dimenticare la mobilità sostenibile e la tanto attesa transizione digitale.

PREMESSO INOLTRE CHE

- Lo stato centrale ha chiesto un forte coinvolgimento della società civile e degli enti subnazionali nella gestione dei progetti e dei fondi.

- Le Regioni hanno manifestato l’intenzione di chiedere e di partecipare alla gestione dei fondi europei essenziali e strategici per il rilancio della nostra economia.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Follonica riveste sia nella propria provincia che nella costa Toscana un ruolo importante e che negli anni ha saputo investire sul Capitale Territoriale (inteso come il complesso degli elementi materiali e immateriali a disposizione dei territori chiamando in causa tutti gli elementi che formano la ricchezza del territorio (attività, paesaggi, patrimoni, know-how, ecc.) per ricercare e individuare specificità che possono essere valorizzate).

- In passato il Comune di Follonica, grazie alla lungimiranza dei suoi amministratori è riuscito ad ottenere importanti investimenti per la rigenerazione dell’area dell'ex Ilva, del Parco Centrale, del nuovo polo scolastico, in un'ottica di rinascita urbana e di sviluppo umano e urbano.

- Il Comune di Follonica ha recentemente approvato in consiglio comunale le linee di mandato, dando avvio al procedimento per la stesura del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo, nonché il Documento Unico di Programmazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a mettere in forma organica e narrativa quanto sopra enunciato nell’ottica di cogliere gli obiettivi strategici per la nostra città al fine di trasmetterli alla Regione Toscana ed al Governo Centrale, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità, al tema della rigenerazione urbana e umana, alla cura e alla salute, al diritto al lavoro e alla casa, all’educazione e alla formazione nonché alla parità di genere, per consegnare alle generazioni future un Piano per la Rinascita e la Resilienza specifico per la città di Follonica e che sia ispirato ai principi inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.