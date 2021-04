Coeso: al via il corso di formazione su Housing sociale

Domani dalle 14.30 alle 18.30 il corso aperto ad operatori delle amministrazioni comunali e ai referenti delle associazioni di cittadinanza attiva e del terzo settore.

Grosseto: Si terrà domani, martedì 27 aprile 2021, dalle 14.30 alle 18.30, sulla piattaforma Zoom, il corso di formazione per assistenti sociali promosso da Coeso Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, che avrà come titolo “Housing sociale e supporto all’avvio del nuovo servizio di abitare condiviso”. Il corso, promosso nell’ambito del progetto FAMI Prog-2784 “We-Ita: Welfare generativo per integrare tutti attivamente” ha l’obiettivo di approfondire la presa in carico dei destinatari e i percorsi di autonomia.

Il percorso è rivolto ad assistenti sociali di Coeso SdS Grosseto e dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, a operatori delle amministrazioni comunali, ai referenti delle associazioni di cittadinanza attiva e del terzo settore. Le lezioni saranno tenute dal dottor Gabriele Panerai, dal dottor Andrea Ricotti e dal dottor Lorenzo Terzani attraverso la piattaforma Zoom. Il corso è accreditato come evento formativo al Croas della Toscana per l’ottenimento dei crediti formativi, per gli assistenti sociali.

Per informazioni e per accedere al programma del corso è possibile consultare il sito www.coesoareagr.it.