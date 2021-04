Orbetello, sospensione della pubblicazione del Bando contributo affitto

Orbetello: L'Amministrazione comunale di Orbetello informa che la Regione Toscana ha comunicato che il MIMS, Ministero competente nell’ambito dell’assegnazione dei fondi per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, probabilmente disporrà anche nuovi requisiti per l’accesso al contributo affitto e, pertanto, la Regione ha invitato i Comuni a sospendere la pubblicazione del bando per la presentazione delle istanze di contributo.

Il bando sarà riaperto non appena pervenute le nuove indicazioni.