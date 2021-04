Parco Regionale della Maremma, oggi visita dell’assessora all’ambiente Monni

di Federico Taverniti

Alberese: Una visita ai luoghi più significativi del Parco Regionale della Maremma. L’ha effettuata stamattina l’assessora all’ambiente Monia Monni, accompagnata dalla presidente Lucia Venturi e dal direttore Enrico Giunta.

Una visita utile per verificare di persona la ‘filosofia’ di gestione del parco, improntata ad una valorizzazione del territorio sul piano ambientale e turistico e, più in generale, per aumentarne la fruizione dello stesso.

Dall’Oliveto e la Torre di Collelungo, attraverso la Pineta Granducale, quindi proseguendo verso Marina di Alberese ed infine alla foce del Fiume Ombrone. Questi i luoghi toccati dalla visita, quelli considerati maggiormente significativi dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

“Ho accettato molto volentieri l’invito della presidente Lucia Venturi – ha detto Monia Monni -, così ho potuto verificare di persona la bellezza naturalistica del Parco della Maremma, che rappresenta un realtà unica di biodiversità e di valorizzazione ambientale. La Regione intende potenziare l’attività di valorizzazione del Parco, rendendolo sempre più fruibile, nel rispetto ambientale, e facendolo diventare una leva di sviluppo turistico per questo territorio”.

“È stato un vero piacere – ha commentato la presidente Venturi – accompagnare l’Assessora Monni, quanto meno per farle conoscere alcuni tratti di eccellenza dell’area protetta e fare il punto sui progetti in corso che con il Consiglio ci piacerebbe concretizzare entro la fine del nostro mandato”.

Il Parco della Maremma è uno dei tre Parchi Regionali toscani (insieme al Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e al Parco Regionale delle Alpi Apuane). Si estende su un area di 8.902 ettari con un area contigua che supera i 9 mila ettari. La superficie totale delle aree interessate dal parco è di quasi 18 mila ettari e comprende tre Comuni: Grosseto, Magliano in Toscana, ed Orbetello, in Provincia di Grosseto. La Regione investe annualmente nella gestione del Parco 1 mln 154 mila euro.