A Grosseto e Livorno arriva Smart Future Academy

Il 30 aprile le scuole che aderiranno potranno far partecipare i ragazzi al grande evento online dedicato all’orientamento degli studenti

Grosseto: A Grosseto e Livorno arriva il 30 aprile Smart Future Academy, il grande evento dedicato all’orientamento dei giovani, promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme all’Associazione no-profit Smart Future Academy.

“Cosa vuoi fare da grande?” una domanda che sembra un gioco quando si è piccoli e poi, all’avvicinarsi della conclusione degli studi superiori, diventa preliminare ad una scelta di vita. Eppure per molti studenti è difficile formarsi un’idea chiara di cosa fare, spesso perché il mondo del lavoro sembra ancora così lontano e non si ha modo di confrontarsi e conoscere le opportunità di carriera, le professioni e soprattutto il percorso da affrontare. Contemporaneamente, ancor di più in questa fase di profondi cambiamenti, il mercato del lavoro racconta di molte imprese alla ricerca di profili professionali che non riescono a trovare, a fronte di una grande disoccupazione giovanile.

“L’orientamento è sicuramente un nodo essenziale – commenta il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda – per quello ormai da alcuni anni le Camere di commercio sono operative nel seguire i ragazzi in questo percorso. Collaboriamo con le scuole proprio per rappresentare il legame tra mercato del lavoro e scuola, due mondi che devono dialogare al meglio. Eventi come Smart Future Academy rientrano a pieno nella nostra strategia, senza contare che, in questo momento di confusione e difficoltà che i nostri ragazzi stanno subendo, anche elementi come la motivazione e l’esempio sono vitali”.

Quest’anno infatti le difficoltà sono cresciute: isolamento e lockdown rendono sempre più rare le occasioni per conoscere mestieri e professioni, limitano le occasioni di stage o di semplicemente di visita e colloquio, un condizione pesante soprattutto per i più giovani e che rende sempre più difficile immaginare il proprio futuro.

“Siamo entusiasti di portare per la prima volta il nostro progetto anche agli studenti di Grosseto e Livorno - afferma Lilli Franceschetti Presidente di Smart Future Academy - ormai è dal 2020 che Smart Future Academy ha un nuovo formato online e un plauso è d’obbligo alle istituzioni che, nonostante il periodo di crisi, hanno comunque creduto nella validità dei nostri metodi e obiettivi continuando ad investire nelle nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno, che si è dimostrata parte attiva nella promozione e nella realizzazione dell’evento”.

Proprio a questo bisogno vuole rispondere “Smart Future Academy”, un grande evento, quest’anno obbligatoriamente online, che si rivolge direttamente ai ragazzi in procinto di scegliere il percorso di studi o professionale. Smart Future Academy coinvolge le scuole superiori e ha come obiettivo aiutare gli studenti a comprendere cosa vorrebbero fare, appunto, “da grandi” attraverso il racconto della propria storia personale e professionale, fatto direttamente agli studenti, figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli eventi di Smart Future Academy sono validi ai fini dei programmi per le competenze trasversali e per l’orientamento e consentono agli studenti di unire l’utile al dilettevole: raggiungere le ore dei PCTO necessarie e allo stesso tempo partecipare ad eventi emozionali che li ispireranno nella progettazione del loro futuro.

Smart Future Academy, che ha coinvolto oltre 100 mila studenti nelle sue edizioni precedenti, coinvolgerà 20 città quest’anno in tutta Italia. In attesa di scoprire quali saranno gli “speaker” coinvolti nell’edizione di Grosseto-Livorno, e con i quali i ragazzi potranno interagire ponendo quesiti e domande, sono aperte in questi giorni le iscrizioni per gli istituti scolastici che vogliono far partecipare i propri studenti.

Come si partecipa a Smart Future Academy

Scuola: Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI (https://www.smartfutureacademy.it/iscrizione-istituti-scolastici/).

Successivamente la segreteria le invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studenti per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy.