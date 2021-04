Cambia un medico di medicina generale nella zona sud della Provincia

Ecco le modalità per scegliere il nuovo dottore

Magliano in Toscana: Cambio della guardia di un medico di medicina generale nella zona distretto delle Colline dell'Albegna con obbligo di ambulatorio a Magliano in Toscana e frazioni. La dott.ssa Marialetizia Ceccatelli cesserà il servizio il 30 aprile e al suo posto entra come titolare dal 1 maggio la dott.ssa Antonietta Lucignani.

Per diventare assistiti della dott.ssa Lucignani i cittadini possono effettuare da subito la scelta secondo una delle seguenti modalità:

scrivendo una email all'indirizzo:

allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto.

nell'oggetto dell'e-mail indicare, nome, cognome e luogo di residenza;

telefonando al numero 0564483777, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle13:30 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15;

online: se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o Spid al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”);

tramite app SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito: https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst.

Ricordiamo che i medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all'indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.