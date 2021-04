Buona Pasqua

Grosseto: Vogliamo fare gli auguri di una serena Pasqua ai lettori di MaremmaNews.it con i versi di un nostro affezionato.



"Auguri di una Pasqua, piena di umanità, per prendere cura dei nostri anziani,

portare un sorriso, una carezza, di ascoltarli, la loro genuina saggezza è ricca di veri valori umani.

Auguri di una Pasqua, di speranza per prendere cura degli ammalati, con gentilezza e coraggio,

generosità, umiltà, stare vicini, portare una parola di sollievo, sarà un raggio di sole illuminerà il loro viso.



Auguri, buona Pasqua, di cura dei ricordi delle persone che sono andate, senza poterli tenere per mano,

farci una promessa, non li dimenticheremo, il loro esempio sarà la luce, che illuminerà il nostro cammino.



Auguri di una Pasqua, d’amore e di cura delle donne, indispensabile pilastro della nostra comunità e civiltà,

c’è bisogno di coltivare la collaborazione, dialogo, condivisione, amare e sopra tutto stimare e rispettare.



Auguri di una Pasqua, di ascolto, dolcezza, da dedicare con cura a bambini, fare di più e meglio con amore,

raggiungere l’obiettivo che tutti i bambini del mondo abbiano da mangiare, opere di bene fatte col cuore.



Auguri di una Pasqua solidale, cura dei migranti, salvarli i nostri fratelli in mare, con amorevole dedizione,

venga fatta loro buona accoglienza, ospitalità, una generosa e fraterna integrazione.



Auguri di una Pasqua d’impegno, cura dei diversamente abili, sia garantito il diritto, salute e all’assistenza,

siano abbattute ogni forma di barriere, e ci sia un aiuto speciale per loro e per i famigliari.



Auguri di una Pasqua aperta al dialogo tra fratelli del mondo, dentro un progetto di pace e amicizia,

basta costruzione di armi, strumenti di morte ma costruzione strumenti per la vita e di giustizia.



Auguri di una Pasqua, di cura e più attenzione per la natura, per l’ambiente, delle sue infinite bellezze,

il cielo, le montagne, il mare i fiori, tutte cose meravigliose ,da amare, ammirare e rispettare.



Auguri di una Pasqua piena di opportunità, per lavorare uniti giovani e meno giovani per il bene comune,

per la costruzione di un mondo più giusto, migliore, quando finirà questo periodo buio per il COVID, sarà per tutti una bella Pasqua, piena di gioia, di resurrezione e tutto rinascerà"



Francesco Lena