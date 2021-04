'Diritti, ambiente e territorio'. Un convegno nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana

Grosseto: Il 10 aprile alle 9:30, sulla pagina facebook e nel sito dell’Isgrec, si terrà il convegno “Diritti, ambiente e territorio. Dalla Maremma dei Lorena alla sfida attuale di uno sviluppo sostenibile”, organizzato nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana.

Il convegno, aperto a tutti, è parte di un lavoro che l’Isgrec sta portando avanti con le scuole sulla forte interdipendenza fra ambiente, salute e tutela dei diritti umani; l'ambiente è infatti lo spazio entro il quale si svolge l'esistenza umana e il suo degrado può influire sulla qualità della vita e sulla vita stessa, una reciproca connessione di cui erano consapevoli già i fisiocratici, le cui teorie guidarono l'azione riformatrice leopoldina e gli ambiziosi piani di riforma in Maremma, dove lo stato di abbandono e miseria del territorio e delle popolazioni era più grave che nel resto della Toscana.

Il progetto presentato dall’Isgrec al Consiglio regionale toscano per la Festa della Toscana vuole porre all’attenzione sul tema dei "diritti di terza generazione", che rappresentano oggi una delle rivoluzioni ideali più profonde della nostra società. Tra questi, il diritto a un ambiente salubre e a uno sviluppo sostenibile, responsabilità e impegno del presente ma inevitabilmente rivolto alle generazioni future.

Al saluto istituzionale di Leonardo Marras (Regione Toscna, Assessore all’Economia, attività produttive, politiche del credito e turismo) seguiranno gli interventi di Rossano Pazzagli (Università del Molise) - “La costruzione di un territorio. Caratteri e trasformazione della Maremma dall’età dell’Illuminismo all’Unità d'Italia” -, Roberto Costantini (Consorzio Lamma) - “Conoscere il clima per governare il territorio. Lo sviluppo come sfida per un nuovo equilibrio”- e del Prof. Paolo Passaniti (Università di Siena, Presidente Isgrec), “Dalla malaria all'agriturismo. La tutela del paesaggio maremmano nel Novecento”. Coordina Ilaria Cansella, Direttrice Isgrec.

Prenotazione obbligatoria per le classi per l'accesso alla piattaforma Zoom: ISGREC - 0564415219 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

