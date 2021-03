Intervento di disinfestazione da 'processionaria' in aree pubbliche comunali

Orbetello: Tenuto conto che, a causa delle particolari condizioni favorevoli all’uscita delle larve della processionaria dai propri nidi, l'Amministrazione ha riscontrata la necessità di dover intervenire con trattamenti volti all’eliminazione di detti insetti infestanti; viste le segnalazioni circa la presenza di processionaria su varie parti del territorio del Comune, in particolare su alcuni alberi di pino presenti nei giardini ed aree pubbliche; come concordato con la Ditta SEI Toscana srl, le necessarie operazioni di disinfestazione verranno svolte il 31 marzo a partire dalle ore 07:00 fino alle ore14:00 circa,

irrorando una micro-emulsione acquosa contenente formulato insetticida specifico, mediante l’utilizzo di cannone atomizzatore allo scopo di trattare preventivamente anche le piante adiacenti a quelle specificate nella segnalazione.



Gli interventi dovranno interessare le aree a verde pubblico individuate come di seguito:

- Area a verde di Piazza Cortesini ad Orbetello centro: dalle ore 07:00 alle ore 07:30 circa;

- Parco giochi “Parco delle Crociere” a destra e area a verde “Ex Idroscalo” a sinistra ad Orbetello centro: dalle ore 07:30 alle ore 08:00 circa;

- Parco giochi “Spiaggetta” in Via Bruno Buozzi a Neghelli:dalle ore 08:10 alle ore 08:40circa;

- Parco giochi in Via Civinini a Neghelli: dalle ore 08:50 alle ore 09:20 circa;

- Area a verde in Via Baghini ad Orbetello Scalo: dalle ore 09:30 alle ore 10:00 circa;

- Parco giochi prossimo a Piazza delle Regioni ad Albinia: dalle ore 10:30 alle ore 11:00 circa;

- Area a verde posta in Via Abruzzo comprendendo la “Pinetina” posta all’angolo con Via Padre Ugo Martino ad Albinia: dalle ore 11:10 alle ore 11:40 circa;

Area a verde situata in Via Aldi ad Albinia nei pressi del Campo Sportivo; dalle ore 11:50 alle ore 12:20 circa;

- Parco giochi situato nel centro di Fonteblanda comprensivo dell’area a verde situata nei pressi della Stazione di Fonteblanda: dalle ore 12:40 alle ore 13:10 circa;

- Area a verde posta presso Via Nizza di Talamone: dalle ore 13:30 alle ore 14:00 circa.



Ai fini della sicurezza è necessario in via cautelare, per la durata delle operazioni stesse:

Rilevata pertanto la necessità di eseguire tempestivamente il suddetto servizio disponendo l’effettuazione dell’intervento, in quanto ritenuto indispensabile per far fronte alle esigenze igieniche e di tutela ambientale, stante il rischio per la salute pubblica rappresentato dalle reazioni epidermiche e allergiche che può provocare il pelo urticante che ricopre il corpo della processionaria; il Sindaco ordina in via del tutto precauzionale, a tutti i cittadini di:

●evitare di circolare nelle zone interessate dall’intervento, in particolare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle tre ore successive alla conclusione del trattamento;

●evitare di condurre animali domestici nell’area interessata dall’intervent odurante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle tre ore successive alla conclusione del trattamento;

●tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento;

●non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata;

●se possibile coprire frutti od ortaggio comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento;