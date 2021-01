Abbonamenti di novembre e dicembre 2020, ristori al via dal 25 gennaio

In seguito all’incontro che si è tenuto martedì 12 gennaio 2021, è stata confermata la possibilità di attivare i ristori a favore di coloro che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti a causa delle misure di contenimento Covid.



Le aziende di Trasporto Pubblico Locale toscane aderenti a One Scarl invitano quindi i propri utenti a conservare gli abbonamenti ai servizi di trasporto sottoscritti relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2020 e non usufruiti a causa delle misure di contenimento Covid.



La procedura di richiesta di ristoro sarà direttamente online sui rispettivi siti internet delle aziende di trasporto.



Nel frattempo tutti gli utenti che utilizzano i mezzi pubblici dovranno essere comunque in possesso di regolare titolo di viaggio.