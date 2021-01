'PrioritÃ  Alla Scuola Toscana': screening a tutta la popolazione scolastica, vaccini, abolizione Invalsi e rientro per riprendere relazioni tra studenti e docenti

'Priorità Alla Scuola Toscana': screening a tutta la popolazione scolastica, vaccini, abolizione Invalsi e rientro per riprendere relazioni tra studenti e docenti

Firenze: Ieri Priorità alla Scuola è stata presente in 20 città italiane. In Toscana con lezioni e presidi davanti alle scuole di Firenze, a Prato, Pisa, Massa, Pontedera.



"Il governo si sta giocando la propria credibilità sulla scuola - si legge nella nota -. Non è possibile che in 1 anno non sia stato possibile organizzare e garantire il rientro in sicurezza degli studenti delle scuole superiori e di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Il comitato Priorità Alla Scuola chiede il rientro a scuola da lunedì 11 gennaio 2021. Garantire sicurezza vuol dire organizzare uno screening di ingresso per tutta la popolazione scolastica (studenti, studentesse, docenti, dirigenti, personale ata), garantire uno screening costante in tutte le scuole toscane e l'inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell'agenda vaccinale.



Auspichiamo che la riapertura delle scuole superiori, in presenza, favorisca l’accoglienza e il recupero scolastico degli studenti fortemente penalizzati dal punto di vista didattico e psicologico a causa della Didattica a Distanza. Inoltre, si chiede che l’attività in presenza non sia finalizzata solo alle necessità di valutare l'andamento scolastico degli studenti, bensì che il tempo sia utilizzato anche per aiutare a ricostruire le relazioni umane tra gli studenti e con i docenti. Infine, si chiede l'annullamento delle prove INVALSI per l'anno scolastico in corso a dimostrazione che Dad non è scuola".



Le mobilitazioni di Priorità alla Scuola proseguiranno anche nei prossimi giorni:

Oggi, Venerdì 8 gennaio ore 8.00 a Sesto Fiorentino con un presidio di studenti davanti al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino.

Dalle ore 9.00 in piazza Santo Spirito Firenze, lezione all'aperto in presenza.



Sabato 9 gennaio, ore 8.30, liceo Castelnuovo, succursale di Via della Colonna, Firenze, lezioni in presenza.