Comune, pubblicato il bando per il prestito d'onore per i cittadini

Dal 7 gennaio è possibile presentare le domande per il prestito d'onore per i cittadini fino al primo febbraio, entro le 12.30.

Grosseto: E' stato pubblicato il bando per il prestito d'onore per i cittadini. Le richieste potranno essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC), inviandole all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure tramite la consegna a mano in busta chiusa, previo appuntamento da fissare telefonicamente allo 0564 488862 o scrivendo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il prestito ammonterà ad un massimo di mille euro, da restituire senza interessi in quattro rate semestrali dal 30 giugno 2021. Per conoscere i requisiti specifici per proporre domanda è possibile consultare il bando pubblicato nella homepage del Comune di Grosseto, sezione Novità, oppure sull’Albo online.

“Siamo felici di poter fornire un aiuto economico ai nostri concittadini – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Mirella Milli, assessore con delega alle Politiche sociali -. Siamo perfettamente consapevoli che la crisi pandemica del Covid-19 sia andata al di là dell’ambito sanitario, colpendo anche l'economia e la stabilità delle famiglie. La nostra Amministrazione, dunque, non ha voluto restare inerte e ha messo a disposizione un servizio concreto atto ad aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. La speranza è che la nostra città, insieme a tutta Italia, possa uscire al più presto dall’emergenza del Coronavirus.”