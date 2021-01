Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2021-2023

Sindaco Romina Sani: «Sono molto soddisfatta per l’approvazione alla fine di un anno difficile e pieno di incertezze finanziarie per il Covid-19».

Cinigiano: Il Consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre 2020, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 insieme al Documento unico di programmazione (DUP).

«Sono molto soddisfatta - commenta il sindaco di Cinigiano, Romina Sani - di essere riuscita a fare approvare questo fondamentale strumento di programmazione per l’Ente, in modo da consentire il proseguimento delle attività dal 2 gennaio. Soddisfatta soprattutto perché non era scontato riuscire nell’obiettivo di approvare il bilancio entro dicembre 2020, nei tempi previsti dalla legge, con tutte le incertezze finanziarie legate al Covid-19».

«Un ringraziamento speciale - aggiunge Romina Sani - va a tutti gli uffici del comune di Cinigiano che hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo».

Come si legge nella relazione del Sindaco, nel corso del 2020 è stato necessario adattarsi all’evolversi degli eventi giorno dopo giorno. L’Amministrazione comunale si è impegnata nel fronteggiare la situazione, facendo slittare le scadenze tributarie per venire incontro ai cittadini; nello stesso tempo si è cercato di garantire gli equilibri di bilancio con tutte le risorse disponibili, quali l’avanzo di amministrazione e la contrazione di molte spese, rinviandone la programmazione.

Con questo bilancio, l’Amministrazione continuerà ad apportare tutte le misure possibili per sostenere le famiglie e le attività produttive e per garantire l’erogazione dei servizi. A partire, in virtù del Dpcm 24 settembre 2020, dal contributo economico una tantum a fondo perduto alle piccole e micro imprese artigianali e commerciali ubicate nel territorio e appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria.

Continuerà l’impegno nelle politiche della famiglia e nel sociale, l’attenzione all’istruzione e alle scuole e il sostegno alle associazioni locali. Altro obiettivo sarà quello di migliorare le manutenzioni ordinarie nel complesso, con particolare riferimento alle scuole, ai cimiteri, al verde pubblico e alla riserva naturale di Poggio all’Olmo.

Nel 2021, grazie ai finanziamenti di Regione Toscana e al contributo della Fondazione Bertarelli, sono in programma alcuni investimenti tra cui: la manutenzione delle strade comunali e la compartecipazione finanziaria alla manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito; l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione; la riqualificazione dell’area del cassero di Cinigiano per quanto riguarda il 2° stralcio; il completamento dei lavori di edilizia scolastica della scuola primaria di Cinigiano; i lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale e la riorganizzazione della rete sentieristica».