Natale con Cuoricina

Grosseto: E’ stato un Natale anticovid per Babbo Natale, quello che Cuoricina Party Planer ha progettato per la fiaba più bella di tutto il mondo.

Un Babbo Natale ricco di emozioni, se pur in piena pandemia. Un vero e proprio percorso emozionale. La Box X Mas con all’interno laboratori a tema, sorprese, una card pass per la telefonata in diretta la sera della vigilia con il Babbo più atteso, a cui riproporre speranze, richieste e domande.

La Box è stata accompagnata con baloon artistici a tema, per lo stupore dei piccoli che hanno ricevuto inaspettatamente la sorpresa. Ma anche i genitori hanno ricevuto il loro doni. Chi non ha potuto prenotare, perché le richieste erano oltre le disponibilità, ha potuto avere il videomessaggio personalizzato. Così Babbo Natale ha unito il cuore di una mamma a Roma, che da più di un anno non vede il figlio a lavoro all’estero.

"I videomessaggi sono arrivati anche fuori regione, perfino in Abruzzo. Non potevo mancare la sera della vigilia, - ha spiegato Laura Pimpolari - e nel rispetto delle norme Anticovid, ho voluto elaborare un progetto ricco di dettagli, confezionato per poter arrivare dritto al cuore, senza lasciare nulla al caso”. I bambini si sono raccontati, hanno aperto il loro cuore e fatto le loro richieste. Un bambino di 5 anni ha espressamente chiesto di debellare il virus, perché ha bisogno di ritornare alla vita reale, quella degli abbracci e del gioco, in tutte le sue forme.

“Babbo Natale - continua ancora Laura - ha potuto spiegare che la lotta è dura ma l’amore vince sempre. Così questo Natale ha avuto un senso profondo ed una vittoria senza precedenti. Ricorderemo per sempre i loro vicini e le loro speranze. Non decidiamo mai i bambini perché in loro è riposto il futuro e l’essenza della vita. Sono trenta anni che Cuoricina dedica loro la sua vita, trenta anni di amore puro”.