Regione, il Presidente Giani in visita a Magliano

di Franco Ferretti

Firenze: Nella mattinata di domani, lunedì 28 dicembre, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sarà nel comune di Magliano in Toscana per un sopraluogo al Ponte della Marsiliana, dove nel 2012 tre dipendenti Enel, Paolo Bardelloni, Maurizio Stella e Antonella Vanni, di ritorno da Roma per una trasferta di lavoro, vennero con la loro auto travolti e uccisi dalla piena del fiume Albegna.

Assieme al presidente Giani, che è stato invitato dal sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli, (nella foto) parteciperanno l'assessore regionale Leonardo Marras, i consiglieri regionali Donatella Spadi e Andrea Ulmi, il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, i sindaci di Orbetello Andrea Casamenti e di Manciano Mirko Morini e il presidente del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, Fabio Bellacchi.

Dopo la visita al ponte, è previsto un incontro presso la sede del comune di Magliano.