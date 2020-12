Banda ultra-larga a rilento, sindaci scrivono alla Regione

Colline Albegna: L’attivazione della banda ultra larga nei comuni di Manciano Pitigliano e Sorano, procede molto lentamente. Per questo i Sindaci dei tre comuni Morini, Gentili e Vanni, hanno scritto all’Assessore Regionale Stefano Ciuoffo chiedendo “un intervento risolutivo da parte della Regione Toscana”.

Nella loro lettera inviata anche a Enel Distribuzione e a Open Fiber, i Sindaci ricordano che i loro territori hanno una copertura molto ridotta da parte della rete internet e sottolineano come “si tratta di una situazione penalizzante e che crea ulteriori problemi per l’attivazione della DAD e dello Smart Working senza dimenticare la penalizzazione di aziende e cittadini oltretutto in un lungo periodo nel quale sono possibili solo contatti a distanza”.