Coronavirus, sono 40 i nuovi casi oggi nella Asl Toscana sud est. 5 quelli in provincia di Grosseto

Casi per Provincia e totale ASL TSE Asl TSE 40 Provincia di Arezzo 21 Provincia di Siena 14 Provincia di Grosseto 5 Extra USL 0 Nuovi casi positivi per classi d'età Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 1 4 7 4 3 2 Grosseto 1 0 2 - 2 - Siena 1 4 3 3 2 1 Totale ASL TSE 3 8 12 7 7 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) Provincia Venerdi 11/12/2020 Sabato 13/12/2020 Domenica 13/12/2020 Lunedi 14/12/2020 Martedì 15/12/2020 Mercoledì 16/12/2020 Giovedì 17/12/20 Arezzo 56 23 34 21 47 43 21 Siena 28 26 13 23 11 28 14 Grosseto 10 7 11 4 44 8 5 Totale Asl Tse 95 59 59 48 108 79 40 Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto Comune Nuovi casi Follonica 3 Grosseto 2 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 68 TI San Donato Arezzo 20 TI Nottola 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 26 TI Misericordia Grosseto 10 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 728 Provincia di Siena 736 Provincia di Grosseto 637 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 726 Provincia di Siena 426 Provincia di Grosseto 405 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 520 Provincia di Siena 302 Provincia di Grosseto 347 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1909 Provincia di Siena 1538 Provincia di Grosseto 933 Guariti Provincia di Arezzo 31 Provincia di Siena 21 Provincia di Grosseto 35 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo uomo di 84 anni deceduto il 17 dicembre Ospedale Misericordia Grosseto uomo di 87 anni deceduto il 16 dicembre uomo di 83 anni deceduto il 17 dicembre