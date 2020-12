Al via on line da Castiglione della Pescaia i corsi per il 'Patentino dell'ospitalità 2020-2021'

Susanna Lorenzini: «L’emergenza sanitaria in corso non ci ha fermato e proporremo 7 appuntamenti online e anche corsi di 30 ore di lingua inglese e tedesco finalizzati all’accoglienza turistica».



Castiglione della Pescaia: Torna da domani giovedì 17 dicembre il “Patentino dell’ospitalità”, un’esperienza di formazione permanente e valorizzazione del territorio di Castiglione della Pescaia, appuntamento molto atteso e partecipato dagli operatori dell’accoglienza della cittadina costiera, che si terrà online a causa della pandemia da Covid-19.

L’amministrazione comunale, per garantire la crescita di questo settore vitale dell’economia locale, negli anni è riuscita sempre più a coinvolgere molti operatori e imprenditori presenti nella cittadina costiera, che assieme al Comune e altri soggetti pubblici portano avanti una promozione congiunta di Castiglione della Pescaia, sinergia che ha prodotto una crescita di presenze su tutto il territorio, dato confermato negli anni da report stilati da autorevoli società specializzate nel settore.



Adottando questa strategia, il turismo nella cittadina balneare ha contribuito sempre più a produrre benessere, ma il balzo in avanti si è avuto grazie alla scelta lungimirante dell’amministrazione comunale, che è andata a investire risorse pubbliche e sforzi organizzativi nella destagionalizzazione, una scommessa vinta soprattutto grazie alle Giornate europee dello Sport, che nei mesi primaverili portano migliaia di persone a praticare le loro discipline sportive preferite, avendo la possibilità di partecipare ad appuntamenti anche a livello internazionale. Negli anni questa tendenza ha registrato anche una piacevole novità, gli atleti arrivano sempre più spesso nella cittadina costiera portando al seguito le famiglie.



Questo paese ha la possibilità di avvalersi per la promozione turistica anche di siti paesaggistici e archeologici importanti. A Castiglione della Pescaia entro il 2022 sarà operativa la Ciclovia Tirrenica, 40 chilometri di sentieri e strade riservate al turismo lento, che offrirà la possibilità di attraversare in bicicletta, a piedi e a cavallo paesaggi mozzafiato, al momento inaccessibili. Non mancano luoghi ormai diventati famosi collegati alla cultura come il museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e quello della Casa Ximenes nel cuore della riserva naturale della Diaccia Botrna, la Sala espositiva d’arte sacra di Buriano, che assieme alla biblioteca comunale, con al suo interno materiale librario importante, garantiscono un servizio di prestigio alla ricettività di questo segmento del turistico culturale in continua crescita.



«L’amministrazione comunale – spiega l’assessora al turismo Susanna Lorenzini - propone in questo scorcio di fine anno e per i primi mesi del 2021 una nuova edizione del “Patentino dell’ospitalità”, il progetto di formazione permanente che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere Castiglione della Pescaia condividendo informazioni e conoscenza approfondita del territorio. Lo stiamo facendo attraverso momenti di formazione e confronto, guidati da docenze qualificate e esperti di tematiche, ma in questa edizione proponiamo anche una novità riservata ai partecipanti, la possibilità dio frequentare dei corsi in lingua inglese e tedesco, della durata di 30 ore dedicati appositamente all’accoglienza turistica».



«Inizieremo giovedì 17 dicembre – conclude Lorenzini - con il webmeeting dal titolo :”Presente e futuro del turismo italiano. La stagione 2020 e gli scenari, le strategie e i mercati per il turismo nel 2021” che vedrà come relatore, a partire dalle ore 17:00, orario di tutti gli incontri, il presidente di Enit Giorgio Palmucci».



Saranno 7 gli appuntamenti in programma e dopo quello con il leader dell’agenzia nazionale italiana del turismo, il web mercoledì 23 dicembre ospiterà Alessandro Tortelli del Cst Firenze, che entrerà nel dettaglio di un altro argomento seguito dagli addetti ai lavori: “Attrattori, prodotti turistici, mercati esperienze: dalla matrice regionale ai prodotti turistici del Comune”. A gennaio il patentino dell’ospitalità riprenderà mercoledì 13 con l’intervento di Sonia Pallai di Anci Toscana sul tema: “E’ sempre la stagione giusta per pedalare in Maremma: bike, da offerta a prodotto turistico”. Francesco Palumbo, direttore di Toscana promozione turistica s’intratterrà con gli operatori turistici parlando di: ”Un piano strategico per la ripartenza: azioni e modelli per il rilancio del turismo” appuntamento fissato per giovedì 21 gennaio.



Mercoledì 27 sarà la volta di Giancarlo Dell’Orco, extraalberghiero & destination manager che spiegherà: “Come avviare un immobile al ricettivo extra alberghiero: gli standard di accoglienza”. Il 3 febbraio, Aldo Gucci, social media manager della società Pirene, parlerà di: “Social network e pagine web: strumenti e strategie al tempo della valorizzazione digitale della destinazione”. L’ultimo appuntamento con il patentino dell’ospitalità ospiterà il giornalista ed esperto di narrazione Emilio casalini, che dialogherà con i presenti su: “Noi, strumenti per raccontare la bellezza”.