Scacchi, Leonardo Russo ai campionati nazionali per la Toscana

Grosseto: Il grossetano Leonardo Russo, ex campione italiano giovanile, avrà l'onore di difendere i colori della Toscana nei prossimi campionati italiani per la categoria Under 18 che si disputeranno sulla piattaforma online Arena, sabato e domenica prossimi.

Saranno quindi 20 i giocatori nella categoria più alta, quella degli Under 18, a sfidarsi per il titolo italiano 2020; le partite saranno in totale 7, con una cadenza detta rapida (circa un'ora a partita).

Leonardo Russo, Candidato Maestro, è tesserato per la ASD Mattoallaprossima Scacchi Grosseto.