Ripresa completa del mercato settimanale

Follonica: L’Amministrazione comunale di Follonica comunica che da domani, venerdì 11 novembre, il mercato settimanale riprende il suo regolare svolgimento per tutte le tipologie di prodotti.



Dopo l’ultimo DPCM del 3 novembre scorso recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, tutti i mercati settimanali avevano subito forti restrizioni, soprattutto legate al divieto di vendita di alcune categorie merceologiche.

Con l’Ordinanza del Ministro Speranza dello scorso 4 dicembre, la Regione Toscana è fortunatamente da Zona Rossa a Zona Arancione e coì anche il mercato settimanale del venerdì può tornare a svolgersi secondo le sue consuetudini, con un’offerta che spazia dall’abbigliamento all’alimentari, dall’oggettistica alla frutta.

“Il mercato settimanale - dichiara l’assessore al commercio Alessandro Ricciuti - torna al completo, dopo le settimane in zona rossa che avevano escluso il commercio di generi non alimentari. Voglio pensare che sia un segnale di un avvicinamento consapevole al Natale che ci porti a sostenere i nostri commercianti, ambulanti e non, rispettando comunque tutte le regole. Il mercato è un posto sicuro, all’aperto, dove primi tra tutti sono i commercianti a garantire il rispetto di distanziamento e uso della mascherina, a tutela di tutti. Vedere il mercato del venerdì di nuovo al completo è un piccolo segnale di speranza che il peggio sia ormai alle nostre spalle.

Spero che i follonichesi vogliano, come me e l’amministrazione tutta, sostenere i commercianti e il mercato scegliendolo per i propri acquisti.”



Ovviamente sarà obbligo per tutti, venditori e clienti, rispettare rigorosamente le normative anti contagio, indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, ricordando che i posti assegnati a ciascun operatore nel posteggio risultano già adeguatamente distanziati e che quindi sta a noi porre le doverose attenzioni alle quali ancora la pandemia ci obbliga per non abbassare la guardia.