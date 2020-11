#Stelleincorsia consegnate all'Ospedale Misericordia

Grosseto: Sono 100 le stelle di Natale consegnate questa mattina dalla Coldiretti all'ospedale Misericordia. L'iniziativa #Stelleincorsia, promossa a livello regionale, é un gesto di vicinanza per gli operatori sanitari e degenti che proseguono ogni giorno nella loro battaglia contro il Covid.



"Una iniziativa estremamente gradita per la quale ringrazio Coldiretti a nome di tutta la Asl Toscana sud est - dichiara Massimo Forti, direttore del Misericordia - In un momento così difficile, anche se sotto controllo, fa piacere ricevere dimostrazioni di generosità e di incoraggiamento verso il personale sanitario in prima linea. Distribuiremo le stelle di Natale anche negli altri presidi della Zona.

"L'iniziativa solidale si rivolge a chi cura la nostra salute e in particolare le vite dei nostri cari" - commenta Massimo Neri, dirigente delegato Coldiretti.



"Una donazione abbracciata a livello regionale da Coldiretti e da altre aziende agricole che nonostante un brusco calo del fatturato hanno sentito il dovere di ringraziare medici, infermieri e tutti gli operatori delle strutture ospedaliere, sono loro le vere stelle in corsia. Allo stesso tempo vogliamo abbracciare simbolicamente tutte le persone e le loro famiglie che stanno lottando contro questa malattia che ci sta mettendo davvero alla prova" - afferma Paolo Giannini, delegato confederale Coldiretti per Grosseto.



"Una bella iniziativa di Coldiretti che mette insieme tanti valori, anche a supporto del settore florovivaistico, messo in crisi dalla pandemia - conclude l'assessore regionale Leonardo Marras - Un gesto solidale per i produttori e per chi vive questo momento di limitazione negli ospedali. Non per un ultimo, é un modo di ringraziare tutti gli operatori della sanità che con abnegazione dedicano tempo e impegno per salvare la vita dei cittadini".