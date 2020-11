Le inchieste del 'Rapporto Centro' del Sole 24 Ore. Intervista al presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani: «Più digitalizzazione, progetti green e reshoring. Recovery Fund? Pronto un piano da ­12 miliardi»



Firenze: Il prossimo numero del Rapporto Centro del Sole 24 Ore, che uscirà oggi venerdì 27 novembre nelle edicole di Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Marche, Molise, Abruzzo e Umbria, dedica il focus di apertura all’intervista al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Negli ultimi mesi la Toscana ha già rimodulato ­264 milioni di fondi europei del settennato 2014-2020, destinando 115 milioni a un bando che finanzia gli investimenti delle imprese, 10 milioni per l'innovazione digitale, 18,5 milioni per la filiera del turismo e fondi anche per l'agricoltura.

“Combineremo le risorse nazionali per l’emergenza con quelle per lo sviluppo e investimenti che potranno derivare dal bilancio regionale, di fondi europei per il prossimo settennato 2021-2027 e dai programmi Recovery Fund e New Green Deal” spiega Giani al Rapporto Centro. Tra i nodi ereditati dalla nuova Giunta regionale c’è quello delle società fieristiche di Firenze, Arezzo e Carrara, contenitori di saloni espositivi e congressi (65mila metri quadrati coperti a Firenze, di cui 55mila nella storica Fortezza da Basso, a pochi passi dal centro città; 20mila mq ad Arezzo; 34mila a Marina di Carrara) ora falcidiati dalla pandemia che però, già prima dell’emergenza sanitaria, avevano conti poco brillanti e un destino da scrivere. Tutte e tre le società fieristiche sono partecipate dalla Regione (ha il 32­% di Firenze Fiera, il 40% di Arezzo Fiere e il 36,4% di Imm- CarraraFiere), insieme con istituzioni locali e associazioni di categoria, e tutte organizzano direttamente un numero limitato di eventi, affittando per lo più gli spazi a società specializzate (come nel caso delle fiere fiorentine della moda affidate a Pitti Immagine).