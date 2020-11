Consiglio comunale oggi pomeriggio a Magliano

Magliano in Toscana: E' convocato per il giorno giorno 26 novembre 2020, alle ore 18:00, in modalità video-conferenza, il Consiglio Comunale.

La seduta pubblica si terrà in modalità video-conferenza, per l'esame degli argomenti indicati nell' ordine del giorno. Per seguire i lavori in videoconferenza da computer, tablet o smartphone, e possibile cliccare sul seguente Link:

https://global.gotomeeting.com/join/736888925

Fonte: (sito comune Magliano in Toscana) http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/?pag=news&st=Settore+Amministrativo&id=2356